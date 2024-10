Mistrzostwa w ciągu liczb

– Bardzo często gram w Rummikub w domu z rodzicami. To moje pierwsze mistrzostwa i trochę się stresuję, ale właśnie rodzice mi mówią, że to tylko zabawa i mam się niczym nie przejmować – powiedziała Tosia, uczennica SP15 podczas dzisiejszych (4 października) rozgrywek w Rummikub w II LO w Elblągu. Zdjęcia.

Zapowiedź pierwszych Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw Szkół w Rummikub pisaliśmy wczoraj. Od tego czasu, jak informują organizatorzy, zgłosiły się jeszcze dwie szkoły.

– Nagrody są w postaci gier planszowych, gadżetów z logo Rummikub, artykułów sportowych, takich jak kaski, bidony, ale też plecaki i śniadaniówki. Najlepsza szkoła otrzyma puchar, a najlepsi uczniowie statuetki i awans na Mistrzostwa Polski Szkół – mówi Aleksandra Gągalska ze Stowarzyszenia VAMOS, która sama kilka dni temu została Mistrzynią Polski w Rummikub.

Uczniowie biorący udział w rozgrywkach nie myślą jednak o nagrodach, a o dobrej zabawie.

– Bardzo lubię kolory tych kafelków, są bardzo ładne. Uwielbiam przy tej grze myśleć, wolę właśnie takie planszówki strategiczne, przy których trzeba się wysilić. Gramy w grupie, jest zabawnie i można fajnie spędzić czas. Bardzo często gram w Rummikub w domu z rodzicami. To moje pierwsze mistrzostwa i trochę się stresuję, ale właśnie rodzice mi mówią, że to tylko zabawa i mam się niczym nie przejmować – mówi dwunastoletnia Tosia z SP15 w Elblągu.

Tak jak w przypadku Tosi, przygoda z Rummikub u wielu uczniów zaczęła się dzięki graniu z rodzicami.

– Mama kupiła nam grę i bardzo nam się spodobała, cieszymy się, że możemy tu dziś pograć – przyznaje Antoni z SP19, który wraz z bratem bliźniakiem i kolegami z VC, po raz pierwszy bierze dziś udział w zawodach.

Nie zabrakło też doświadczonych graczy. Wśród nich była między innymi Kasia, uczennica klasy maturalnej z I LO w Elblągu, która ma już na koncie trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół.

– To już moje czwarte mistrzostwa, z dużą przerwą gram w sumie siedem lat, a zaczęło się od tego, że dostałam Rummikub w lipcu na urodziny. Grę otworzyłam dopiero po miesiącu i tak mi się spodobało, że w październiku byłam już na pierwszych zawodach. Dziś czuję się dobrze, zero stresu, tylko zabawa. Nie nastawiam się na wygraną, bo jak zacznę, to albo potem będę niezadowolona, albo zacznę się stresować, a niepotrzebne mi to – przyznaje.

Na zawodach z Rummikub były też już wcześniej Julia i Oliwia z SP6 w Elblągu.

– Stres czułam tylko na pierwszych mistrzostwach, teraz jest już lepiej – przyznaje Julia, która w Rummikub gra od dziewiątego roku życia. – Byłyśmy na zawodach w Nowym Dworze Gdańskim, ale traktowałyśmy je jako dobrą zabawę.

– Lubię Rummikub za satysfakcję, jaką czuję podczas gry, bo udowadniam sobie, że potrafię logicznie myśleć – dodaje Oliwia, która gra od roku.

Mistrzostwa Polski Szkół odbędą się 25 października w Sztumie.

Wyniki

I miejsce Hanna Szilling

II miejsce Julia Fojtuch

III miejsce Maksymilian Zapolski

IV miejsce Szymon Maszaro

Najlepsza szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu

Najlepszy uczeń szkoły podstawowej Hanna Szilling

Najlepszy uczeń szkoły średniej Julia Fojtuch

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl była patronem medialnym wydarzenia