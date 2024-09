Na ANS rozpoczęli nowy rok akademicki

fot. Patrycja Kotowska

– Wszystkie trzy mamy bardziej ścisłe umysły i uznałyśmy, że skoro u nas w Elblągu jest możliwość, by informatykę studiować, to tu się na nią zapiszemy. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać i płacić za mieszkanie. Skoro mamy na miejscu, to po co gdzieś indziej jechać? – mówi Maria, świeżo upieczona studentka informatyki na Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu podczas dzisiejszej (30 września) inauguracji. Zdjęcia.

Dla wielu tegorocznych absolwentów szkół średnich, najdłuższe wakacje w życiu właśnie się skończyły. – Cztery i pół miesiąca, z jednej strony chciałoby się więcej, z drugiej jest potrzeba, żeby już coś porobić, a nie tylko siedzieć w domu, dlatego jestem dziś trochę zestresowana, a trochę podekscytowana – mówi Maria, która razem z siostrami Zofią i Barbarą, zaczęła dziś studiować informatykę. – Lubimy ją, wszystkie trzy mamy bardziej ścisłe umysły i uznałyśmy, że skoro u nas w Elblągu jest możliwość, by informatykę studiować, to tu się na nią zapiszemy. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać i płacić za mieszkanie. Skoro mamy na miejscu, to po co gdzieś indziej jechać? Zainteresowaniem przyszłych studentów po raz kolejny cieszy się też kosmetologia. – Podoba mi się i chcę iść w kierunku pielęgnacji oraz wizażu – przyznaje Amelia. – Ja zdecydowałam się na ekonomik managerski, jestem go bardzo ciekawa, w przyszłości chciałabym pracować u taty w firmie, a te studia na pewno mi w tym pomogą – dodaje jej koleżanka Zofia. Amelia i Zofia są z Nowego Dworu Gdańskiego i zgodnie przyznały, że choć kierunki są bardzo interesujące, to duży wpływ na decyzję dotyczącą wyboru uczelni, miała odległość do Elbląga. Pytane o oczekiwania względem tego roku, odpowiadają, że liczą, że przeżyją go bez większego stresu. Cieszą się też na zmianę otoczenia, poznanie nowych ludzi i uczestnictwo w ciekawych wykładach. – Jestem podekscytowany kierunkiem i nowym wyzwaniem – przyznaje także Krzysztof, który zdecydował się na studiowanie budownictwa. – Wybór ANS nie wiązał się z jakimiś większymi kosztami, jestem z okolic Elbląga, więc nie muszę nic wynajmować, a to w połączeniu z kierunkiem, który interesował mnie od końca trzeciej klasy, sprawiło, że tu dziś jestem. W uroczystej, dwudziestej siódmej inauguracji roku akademickiego, udział wzięły władze miasta, przedstawiciele uczelni oraz oczywiście studenci, którzy wspólnie złożyli ślubowanie. – Szanowni kandydaci na studentów, wybierając naszą uczelnię, podjęliście słuszną decyzję. Stwarzamy Wam możliwość zdobycia dobrego zawodu, a przede wszystkim kompetencji ważnych na rynku pracy – mówi rektor dr inż. Jarosław Niedojadło – Nie zrażajcie się trudnościami, niech absolwenci będą dla Was przykładem, że da się je pokonać. W nowym roku wszystkim studentom życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu oferuje kształtowanie młodzieży w obszarze nauk technicznych, informatycznych, humanistycznych i społecznych na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim.

AM