Na początek: język polski

Maturalne wyzwania absolwentów szkół średnich właśnie się rozpoczęły. Dziś (4 maja) mierzą się oni z językiem polskim. Zobacz zdjęcia.

To już kolejny rok w edukacji, gdy nauka i egzaminy – z powodu pandemii – wyglądają inaczej niż do tej pory. Pewne rzeczy się jednak nie zmieniają, bo egzamin maturalny pozostaje zamknięciem i ukoronowaniem dotychczasowych lat edukacji.

- Gdy spotykamy się z naszymi nowymi uczniami na początku pierwszej klasy, zawsze mówię, że efekt końcowy to wypadkowa ich wysiłków, wysiłków rodziców i naszych jako kadry - mówi Mariusz Bachanek, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych. - Im lepsza współpraca, tym lepsze wyniki. Do tej pory nie mamy się czego wstydzić, a jeżeli chodzi o techniczne sprawy związane z e-learningiem, to również te zajęcia zdalne przynoszą efekty. Nie takie, jak zajęcia stacjonarne, przy bezpośrednim kontakcie, działaliśmy jednak na tyle, na ile było to możliwe. Nie brakowało zaangażowania ze strony uczniów i nauczycieli. Co będzie dalej? Przekonamy się, jakie będą wyniki matur.

Dyrektor ZSM-u podkreśla, że uczniowie szkoły są "wojowniczo" nastawieni do matur.

- Miałem okazję zbadać te nastroje. Wszyscy uczniowie szkoły deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego, choć jest to ich prawo, nie obowiązek. Mamy w tym roku 150 absolwentów i dokładnie tylu maturzystów, nie licząc osób, które szkołę skończyły wcześniej lub zostały skierowane przez komisję, by pisały u nas maturę. Są też wcześniejsi absolwenci, którzy chcą poprawić wynik zdanego egzaminu.

Według Mariusza Bachanka, maturzyści podchodzą do egzaminu bez strachu, często wybierając egzaminy rozszerzone, które nie są przecież konieczne do zdania egzaminu dojrzałości.

- Ponad połowa tegorocznych absolwentów, 82, wybrała maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym, z angielskiego 105. Z informatyki rozszerzenie wybrało 20, z fizyki 21, a to są trudne egzaminy. Nie ma tam obecnie określonego progu zaliczenia, jednak doświadczenie pokazuje, że ci, którzy wybierają rozszerzenia, zdają je na dobrym poziomie. Oczekujemy, że będzie podobnie również tym razem. Ponad połowa uczniów przystępujących do matury wybrało więcej niż jeden przedmiot dodatkowy na rozszerzeniu: 45 osób wybrało 2 przedmioty dodatkowe, 34 wybrało 3 przedmioty dodatkowe. Jeden z absolwentów wybrał ich 4.

W Zespole Szkół Mechanicznych nauczyciele prowadzili też dodatkowe zajęcia i konsultacje na prośbę uczniów.

- Nie wszystko da się zrobić na odległość – podkreśla dyrektor ZSM-u. - Ostatnio rozmawialiśmy z uczniami o tym, co po szkole, o planowaniu przez nich życia po swojemu. Pandemia pandemią, ale trzeba przeć do przodu.

To już kolejne egzaminy, które muszą być realizowane w reżimie sanitarnym. Dyrektor ZSM wśród środków bezpieczeństwa wymienia m. in. wcześniejsze wchodzenie uczniów do sal egzaminacyjnych, przygotowanie dwóch oddzielnych wejść do szkoły, losowanie stanowisk przez komisje nadzorujące, dezynfekcję i dystans. Maseczki w trakcie samego egzaminu, po zajęciu stanowisk, nie obowiązują.

- Chodzi tu także o zapewnienie komfortu pracy – tłumaczy Mariusz Bachanek.

Nie mogliśmy, z powodu obostrzeń sanitarnych, pojawić się w samej szkole, ale udało nam się porozmawiać z maturzystami z ZSM przed egzaminami. Nasi rozmówcy byli raczej w dobrych humorach.

- Czuję się nieźle, jest lekki stres, ale tak powinno być – przekonuje Radosław, absolwent ZSM. - Maturę trzeba po prostu zdać, liczy się ona jeśli chodzi o rekrutację na studia. To ważny egzamin w życiu młodego człowieka – dodaje. Wstrzymuje się od oceny, czy język polski należy do łatwych, czy jednak trudniejszych egzaminów. - Jeden potrafi dobrze zdać polski bez większej nauki, drugi matematykę, a kto inny angielski... Dla mnie polski jest gdzieś pośrodku - mówi. Na maturze „z polaka” spodziewa się „Dziadów” lub „Lalki”.

- Stresuję się, ale ogólnie jest dobrze – mówi Jakub. - Na dzisiejszy egzamin było trochę nauki, ale najbardziej obawiam się matematyki – dodaje. On również jako lekturę na egzaminie typuje „Lalkę”. Po maturze planuje składać papiery do Akademii Marynarki Wojennej.

- Też spodziewam się „Lalki” - mówi Karolina, w czym zgadza się z nią jej koleżanka, Natalia. - To najlepsza lektura, mam nadzieję, że będzie na egzaminie. Ale żadnych przecieków nie mamy – zastrzega absolwentka technikum. Po szkole planuje iść na ekonomię.

Z kolei Karolina chce już po szkole średniej podjąć pracę. Obie maturzystki najbardziej boją się matematyki i obie przyznają, że... będzie im brakowało ich szkoły.

W tym roku do matury w Elblągu podchodzi pierwszy raz 942 uczniów (475 - LO, 467 - technikum). Łącznie maturę pisze 1395 uczniów. Pełne statystyki odnośnie poszczególnych przedmiotów można znaleźć tutaj.