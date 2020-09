Narodowe Czytanie „Balladyny” w I LO

Miejskie obchody Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu.

Okoliczności akcji Narodowego Czytania pozwoliły przypomnieć wpływy i znaczenia wybranej do lektury tragedii. O tym, że „Balladyna” należy do utworów scenicznych najczęściej granych w polskich teatrach, jak też, że zainspirowała wielu ilustratorów przekonali się wszyscy uczestnicy uroczystości za sprawą okolicznościowej prezentacji multimedialnej. Warto wspomnieć, że stałym wystrojem auli licealnej są obrazy ukazujące postacie z dramatu Balladyny pędzla absolwentki Romy Jaruszewskiej.

Spotkanie w Auli im. Euzebiusza Słowackiego rozpoczęła Mirella Burcewicz, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego, która wykonała Hymn Szkoły – „Testament mój” Juliusza Słowackiego. Pod pomnikiem patrona przed budynkiem szkoły złożono kwiaty, bo uroczystość Narodowego Czytania zbiegła się w czasie z 211. rocznicą urodzin autora „Balladyny”. Elementy ceremoniału szkolnego miały uświetnić fakt, iż patron został wybrany na bohatera tegorocznej akcji społecznej.

„To jest gorzkie dzieło” – pisał w liście do Konstantego Gaszyńskiego Juliusz Słowacki. Tak określona wymowa dramatu wybrzmiała w prezentowanych podczas uroczystości scenach. Wprowadzeniem w magiczny świat „Balladyny” była inscenizacja „Czary Goplany”, zaprezentowana przez uczniów szkoły. Przeniosła ona uczestników spotkania w legendarny czas wydarzeń, rozgrywających się nad jeziorem Gopło. Odegrane sceny przy wtórze majestatycznej, oddającej grozę muzyki, wytworzyły nastrój do lektury wybranych do lektury fragmentów. Lekturę Narodowego Czytania zaprezentowała na scenie również postać Juliusza Słowackiego, w którego wcielił się uczeń Nikodem Stańczewski.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu czytali w auli i w salach, a wspólną lekturę zapoczątkowała dyrektor I LO Marzena Bielecka i przedstawiciel grona pedagogicznego Piotr Ciach. Kolejne fragmenty utworu przeczytali uczniowie, wcielając się w poszczególnych bohaterów dramatu. Tradycyjnie też każdy uczestnik spotkania mógł otrzymać pamiątkową prezydencką pieczęć na swoim egzemplarzu „Balladyny”.

Akcja wspólnej lektury ze skarbca polskiej literatury cieszyła się kolejny już raz zainteresowaniem szkolnej społeczności, jednak tym razem było to świąteczne przedsięwzięcie ze względu na wybrane z narodowego rejestru arcydzieło patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Z tej okazji Narodowe Czytanie w tej szkole zostało zapoczątkowane już 14 lutego inscenizacją fragmentów „Balladyny” w Dniu Patrona Szkoły. Nie jest to również ostatnia impreza związana z tegoroczną akcją. W trzecim akcie Narodowego Czytania Juliusza Słowackiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu, zaplanowanym na rok szkolny 2020/2021, zanim nastąpi 10. edycja, podczas której lekturą będzie „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, zostaną odegrane sceny z innych dzieł poety romantycznego. Dopełnieniem akcji zrealizowanej w czasie pandemicznym będą fragmenty dotyczące problematyki zarazy w twórczości Juliusza Słowackiego.