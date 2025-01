Otwarto miejsce dla celujących uczniów

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących otwarto dziś (20 stycznia) pierwszą wirtualną strzelnicę w mieście, z której będą mogli korzystać uczniowie elbląskich szkół podstawowych (klasy ósme) i średnich.

- Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej i dotację z Urzędu Miejskiego – mówiła podczas dzisiejszego spotkania Kamila Boros, dyrektor ZSEiO. Dotacja resortu obrony wynosi w tym przypadku 200 tys. zł, środki własne samorządu 50 tys. zł. - Otrzymaliśmy najwyższą kwotę dotacji jaka była przyznawana na wirtualną strzelnicę – dodała. Wskazywała również, że nowy obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem, harmonogram jest wypełniony do końca czerwca przez elbląskie szkoły.

- Znaleźliśmy się w 2024 r. w gronie 53 szkół, które takowe dofinansowanie dostały i ośmiu, które dostały "max" (dofinansowania – red.) - mówił ppłk Zbigniew Tuszyński, który prowadzi zajęcia na strzelnicy i szkolenie uczniów ZSEiO, gdzie funkcjonuje m. in. Oddział Przygotowania Wojskowego. - Mamy przygotowywać młodzież, oby nie do potencjalnego konfliktu, żeby wiedzieli, jak się tym posługiwać, do czego to służy, ale proszę zrozumieć, nie uczymy ich zabijać, to też jest bardzo ważne – zastrzegł wojskowy. Podkreślał, że niektórzy elbląscy uczniowie zdążyli już skorzystać z nowego sprzętu.

Podczas dzisiejszego spotkania Michał Missan, prezydent Elbląga, zapowiadał dalsze wsparcie dla podobnych inicjatyw, głos zabrał także jego poprzednik Witold Wróblewski, który mówił o roli tego rodzaju szkoleń w dzisiejszych realiach politycznych.

- Co dziewiąty rekrut w Wojsku Polskim jest dziś z województwa warmińsko-mazurskiego – mówił m.in. wojewoda Radosław Król, który uczestniczył w otwarciu strzelnicy. Wskazywał na znaczenie regionu i Elbląga w polityce obronnej kraju.

- Mamy już kolejną międzyszkolną pracownię - zaznaczyła z kolei Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji UM. - To są dodatkowe godziny szkoleniowe, 40 godzin miesięcznie – podkreślała, mówiąc o wkładzie samorządu w takie inicjatywy nie tylko jeśli chodzi o samo ich uruchomienie, ale także późniejsze prowadzenie, doposażanie etc.

Na strzelnicy przygotowano cztery stanowiska strzeleckie, także leżące, a broń do "wirtualnego strzelania", z której korzystają uczniowie, ma odpowiadać tej, której używa wojsko. Zadbano też o odpowiedni wystrój. Oprogramowanie strzelnicy pozwala na różne warianty szkolenia, młodsi użytkownicy mogą np. strzelać do figur geometrycznych, są też programy imitujące pole walki etc.

W ZSEiO w roku szkolnym 2023/2024 powstał wspomniany już Oddział Przygotowania Wojskowego. W jego ramach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie rozporządzenia MON. Dodajmy, że istnieje możliwość skorzystania ze strzelnicy także przez pozaszkolne grupy, stowarzyszenia etc., wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.