Perspektywy 2021. Jak oceniono elbląskie szkoły?

Perspektywy publikują co roku rankingi szkół średnich i wyższych. Znamy już wyniki najnowszego rankingu przedstawiającego 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Jak prezentują się w nim elbląskie szkoły?

Liczby, tabele, tytuły

- W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej – informują Perspektywy.

Na początku warto zaznaczyć, że elbląskich placówek oświatowych w rankingu jest więcej niż w zeszłym roku: osiem, nie sześć jak w 2020. Z drugiej strony można zaobserwować spadek elbląskich szkół w zestawieniu.

W rankingu głównym liceów brano pod uwagę sukcesy w olimpiadach, wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Tak jak w zeszłym roku najwyżej uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka, które otrzymało 170 miejsce i tytuł "złotej szkoły", szkoła zajęła szóste miejsce w rankingu wojewódzkim. W zeszłym roku II LO miało 135 lokatę. 319 miejsce zajęło Niepubliczne LO Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi (srebrna szkoła), elbląskie podium zamyka Publiczne LO Zakonu Pijarów z 433 miejscem (również srebrna szkoła, w zeszłym roku liceum miało 379 lokatę).

Kolejne pozycje w rankingu i tytuł brązowej szkoły otrzymały I LO im. Juliusza Słowackiego (633 miejsce, rok temu 552), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. - ZPSM (815 miejsce) i III LO im. Jana Pawła II (957 miejsce, w zeszłym roku 545).

Jeśli chodzi o technika, to tak jak w zeszłym roku w rankingu znalazło się technikum w Zespole Szkół Mechanicznych (194 miejsce i tytuł srebrnej szkoły, rok temu 229 miejsce) i Technikum im. Flagi Polski – ZSEiO (375 miejsce i tytuł brązowej szkoły, rok temu 350 miejsce). W przypadku rankingu głównego techników prócz sukcesów w olimpiadach i wyników matur brano pod uwagę egzamin zawodowy.

Nie tylko wyniki

- Na poziom nauczania w szkole składa się bardzo wiele czynników – podkreśla Agnieszka Jurewicz, dyrektor II LO, które kolejny raz zajęło najwyższą pozycję wśród elbląskich szkół. - Żeby osiągnąć wysoką pozycję, potrzebna jest praca całej społeczności szkolnej. W naszej szkole maturę zdaje ok. 180 osób, które mają różną sytuację życiową. Ten rok nie był łatwy, jak dla wszystkich szkół. Musieliśmy się przestawić na nauczanie zdalne i uważam, że wyszliśmy z tego obronna ręką, choć wcześniej byliśmy oczywiście pełni obaw, na ile te metody będą efektywne.

Agnieszka Jurewicz przypomina, że w rankingu brane są pod uwagę olimpiady i konkursy, które stanowią świadectwo pracy nauczycieli i uczniów. Wskazuje też, że według tzw. wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej, uczniowie wychodzą z II LO z większym potencjałem edukacyjnym niż podczas rozpoczęcia nauki.

II Liceum Ogólnokształcące, zachowując tytuł złotej szkoły, ma jednak niższą lokatę niż w poprzednim roku.

- Oczywiście chciałoby się więcej – mówi dyrektor II LO. - Z drugiej jednak strony, w szkole nie liczą się tylko wyniki, my pracujemy z człowiekiem. Ważne są także kwestie takie jak wsparcie psychologiczne uczniów czy socjalizacja. Stawiamy w dużym stopniu na naukę, ale nie tylko to jest dla nas istotne – podkreśla Agnieszka Jurewicz. - Cieszymy się z wysokich wyników, to jest bardzo dobre, ale nie jest dla nas istotne, czy jesteśmy parę pozycji wyżej czy niżej. Młody człowiek przychodzi do szkoły z talentami, możliwościami, pracowitością, ale też z obawami i problemami. Niektórzy mówią o wynikach, a my mówimy Kasia, Basia, Franek, a więc o konkretnych osobach, o których wiemy, jakie mają doświadczenia, jakie problemy. Dla niektórych sukcesem będzie matura zdana na 100 proc., a dla drugiego po prostu zdanie egzaminu. Cieszymy się oczywiście, że kolejny raz jesteśmy „złotą szkołą”, że jesteśmy wśród 200 najlepszych liceów w kraju.

- W jednym roku mamy lepsze wyniki, w drugim gorsze. Trudno to komentować i szukać konkretnych przyczyn – mówi Beata Orzech, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. - Wiele zależy także od tego, jaki jest nabór, jakie są możliwości uczniów – dodaje.

Dyrektor III LO wskazuje, że wpływ na funkcjonowanie szkół ma także nauka zdalna.

- Oczywiście wszyscy mieli ten sam problem, nie dotyczy to tylko naszej szkoły – podkreśla. - Jednak gdy trafi się słabsza klasa, łatwiej motywować uczniów do nauki w szkole, trudniej w przypadku pracy zdalnej – zaznacza. Dodaje, że lepsi uczniowie w szkołach mają większą motywację do pracy także w przypadku edukacji zdalnej.

"Wykorzystać potencjał uczniów"

Swój wynik w stosunku do zeszłorocznego rankingu poprawił Zespół Szkół Mechanicznych.

- Trudno się z tego nie cieszyć, jest to wskaźnik, który sprawia, że samopoczucie jest lepsze – przyznaje Mariusz Bachanek, dyrektor ZSM. - W zeszłym roku byliśmy na trzecim miejscu w województwie, w tym roku jesteśmy na szóstym, awansowaliśmy z kolei w zestawieniu ogólnokrajowym z 229 na 194 miejsce. W kolejnych latach notujemy postęp – podkreśla dyrektor. - Sądzę, że pracujemy tak, jak szkoła pracować powinna, jesteśmy normalną polską szkołą, większość placówek ma pewnie podobne problemy do naszej. Zeszły rok był specyficzny, mieliśmy uczniów kwalifikujących się do krajowych finałów konkursów, ale z wiadomych względów te się nie odbyły. Z drugiej strony takie same zasady odnosiły się do wszystkich szkół, nie tylko my ponieśliśmy tego rodzaju straty. Na całości zaważyły egzaminy zawodowe i maturalne.

Mariusz Bachanek podkreśla, że szkoła prowadzi swoje analizy wewnętrzne dotyczące edukacji uczniów.

- Dla nas ważne jest to, żeby wykorzystać potencjał uczniów, którzy do nas przychodzą, żeby go nie nie zaprzepaścić – zaznacza. - Martwi nas wszystko to, co zostaje osiągnięte poniżej możliwości ucznia, cieszy to, co powyżej. To jednak zależy od wysiłku wszystkich: zawsze powtarzam uczniom, że efekt końcowy to nie zasługa samych uczniów, samych nauczycieli, dyrekcji czy pracowników administracji, ale wypadkowa działań każdego. Jeśli jest współdziałanie, są efekty – konkluduje dyrektor.

Perspektywy przygotowują też dodatkowe rankingi: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2021, Ranking Maturalny Techników 2021 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2021. Więcej tutaj.