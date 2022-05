Gry komputerowe, innowacyjne rozwiązania informatyczne, konkurs dla uczniów i studentów – w tych sprawach można zawrzeć to, czym jest Minecraft Hackaton 2022. Ruszyły już zapisy!

Hackaton to wydarzenie mające formę konkursu, w trakcie którego osoby tworzące oprogramowanie stają przed określonym zadaniem, problemem. Takie konkursy - "maratony projektowania" - to doskonała okazja do promowania innowacyjnych rozwiązań w informatyce. A ponieważ wirtualne środowisko gry Minecraft to doskonałe miejsce do rozwoju pod kątem programowania, to właśnie w minecraftowym projektowaniu zmierzą się uczniowie i studenci w Elblągu. Do tych zmagań zaprasza Instytut Informatyki Stosowanej ANS w Elblągu!

Minecraft Hackaton 2022 potrwa od 10 do 12 czerwca, zmagania odbędą się w Akademii Nauk Stosowanych przy al. Grunwaldzkiej 137. Nie trzeba zabierać ze sobą swojego komputera. Uwaga – zapisy w poszczególnych kategoriach trwają do 23 maja! Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w konkursie wraz z rodzicem lub opiekunem. A warto wziąć udział, bo oprócz doskonałej zabawy przewidziano nagrody, które łącznie opiewają na kwotę ponad 10 tys. zł!

W ramach hackatonu studenci zmierzą się w zespołowym konkursie programistycznym. Uczniowie szkół średnich w drużynach będą musieli stworzyć w środowisku Minecrafta obiekt, którego typ zostanie podany w dniu zmagań. Podobne zadanie – indywidualnie – będą mieli przed sobą uczniowie podstawówek.

Szczegóły dotyczące hackatonu, harmonogram zmagań i formularze zapisów znajdziemy na stronie wydarzenia.

Partnerami Minecraft Hackaton 2022 są OPEGIEKA i Microsoft. Swoim patronatem wydarzenie objęli Witold Wróblewski, prezydent Elbląga i dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor ANS.

Patronem medialnym Minecraft Hackaton 2022 jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.