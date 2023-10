 Przygotuj się do egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych Gronowie Górnym

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym proponuje Uczennicom i Uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych, do klasy pierwszej w roku szkolnych 2024/25 w dwóch formach: kursu przygotowawczego oraz konsultacji.

Kształcenie artystyczne zaprojektowane przez artystów - doświadczoną kadrę pedagogiczną realizowane jest w oparciu o podstawę programową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kształcenie to daje rzetelne podstawy do rozwoju wrażliwości plastycznej, wiedzy i umiejętności. Jest dobrym startem zarówno na rynku pracy jak i na studia.

Już dziś można się sprawdzić przystępując do naszego kursu lub konsultacji. Miejscem spotkań jest nasza szkoła, z profesjonalnym zapleczem warsztatowym. Uczmy się od najlepszych! W wielości wyborów, zajęć, aktywności warto przyglądać się im z bliska, poznawać, doświadczyć.

Zapraszamy Uczennice i Uczniów, Rodziców do nas.

KURS PRZYGOTOWAWCZY 2023/2024 do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym:

- co to znaczy?

kurs przygotowawczy do nauki w liceum sztuk plastycznych to systematyczna praca warsztatowa pod kierunkiem nauczyciela specjalisty w danej dziedzinie artystycznej.

- na czym polega?

polega on na realizacji zadań zbliżonych do egzaminacyjnych, stacjonarnie, w pracowniach szkolnych, systematycznie w odstępach wg harmonogramu

- czego się można uczyć?

realizowane zagadnienia dotyczą rysunku, malarstwa, rzeźby oraz wiedzy o sztuce.

Kandydaci do szkoły mają możliwość pracy w szkolnych pracowniach, w warunkach i przestrzeniach egzaminacyjnych.

- dlaczego to jest ważne?

daje to możliwość przyzwyczajenia się do miejsca, oswojenia strachu, dobrego warsztatowego przygotowania do egzaminu.

- bonus - korzyści

praca z nauczycielem - praktykiem w naszej szkoły to merytoryczne przygotowanie do nauki w średniej szkole artystycznej, umożliwiające równomierny rozwój edukacyjny od samego początku nauki w klasie I z głównych przedmiotów zawodowych.

- terminy i czas pracy, opłaty, zapisy

raz lub dwa razy w miesiącu wg harmonogramu, soboty od 9.00 do 12.15, kurs płatny, obowiązują zapisy, pierwsze zajęcia 28 października 2023.

Formularz do zapisu na kurs

KONSULTACJE w roku szkolnym 2023/2024

Konsultacje to spotkanie i rozmowa z nauczycielem dotycząca przedstawionego zestawu prac plastycznych wykonanych przez kandydata do szkoły.

Kandydat może samodzielnie pracować w domu i otrzymuje od szkoły możliwość tzw. korekty.

Korekta to wskazówki, które pomagają w rozwijaniu warsztatu, umiejętności obserwacji, sposobu pracy, wiedzy i postaw.

- co trzeba zrobić?

zebrać do teczki swoje prace rysunkowe, malarskie, przestrzenne i przywieźć je do szkoły w określonym terminie.

- po co?

aby świadomie doskonalić swój warsztat pracy, uczyć się i rozwijać w dobrym, plastycznym kierunku

- jak często spotykać się na konsultacjach?

kiedy powstają prace i potrzebujemy wskazówek jak pracować efektywnie

- kiedy?

w trakcie tygodnia, w godzinach popołudniowych, wg harmonogramu, ruszamy od listopada. Wystarczy przyjść do szkoły, bez zapisów i rejestracji.

- opłaty?

konsultacje są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie szkoły https://liceumplastyczne.elblag.com.pl/

