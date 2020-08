Radny Marek Pruszak: Szuka się oszczędności kosztem dzieci

- Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, a do tej pory nie ma żadnej reakcji, choć obiecywano, że temat będzie rozpatrzony - pisze w liście do naszej redakcji Marek Pruszak, radny i przewodniczący Komitetu Miejskiego PiS w Elblągu. Porusza w nim między innymi sprawę "pogorszenia warunków nauczania ponad 450 dzieci w 6 elbląskich szkołach".

- Wniosek złożyłem na sesji Rady Miejskiej w czerwcu br. Sprawa jest poważna, bo dotyczy nie tylko pogorszenia warunków nauczania ponad 450 dzieci w 6 elbląskich szkołach i zmniejszenia zajęć gimnastyki korekcyjnej we wszystkich placówkach, ale też zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego poprzez zwiększenie liczebności klas w kilku szkołach. Apelowałem na sesji o wycofanie się z tych decyzji. Wniosek został odrzucony, chociaż władze miasta miały pełną wiedzę na ten temat. Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, a do tej pory nie ma żadnej reakcji, choć obiecywano, że temat będzie rozpatrzony - tłumaczy Marek Pruszak, radny i przewodniczący Komitatu Miejskiego PiS w Elblągu.

Radny podkreśla również, że sprawą tą nie zajęła się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która obradowała 27 sierpnia br. We wniosku, który złożył radny Marek Pruszak, czytamy między innymi, że "planowane zmiany na przyszły rok szkolny nie zostały skonsultowane z rodzicami uczniów, nauczycielami i z radnymi. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie zajmowała się tak ważnymi decyzjami, które dotkną dużą część dzieci w elbląskich szkołach od września bieżącego roku. W szczegółowej odpowiedzi na moją interpelację, za co dziękuję, podano m.in. informację, że w sześciu szkołach podstawowych dojdzie do łączenia klas na poziomach IV – VII - stany liczbowe będą wynosić średnio po 29 uczniów. Każdorazowo jedna z klas zostanie rozwiązana i dzieci przejdą do równoległych klas. Tym samym pogorszą się warunki nauki łącznie dla około 459 uczniów. W tak dużych klasach praktycznie niemożliwa jest indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz osiąganie wyższych efektów kształcenia. W poprzednich kadencjach samorządu udało się przekonać śp. prezydenta Henryka Słoninę i liczebność oddziałów szkolnych była właściwa. A teraz szuka się oszczędności kosztem dzieci. Standard liczbowy do 25 uczniów w klasach I-III powinien być zachowany do końca drugiego etapu edukacji, czyli do 8 klasy; tylko wtedy można liczyć na wyższą jakość nauczania, a dzieciom zapewnić racjonalne warunki".

Jak podkreśla we wniosku radny Marek Pruszak, "nie powinniśmy po cichu, bez konsultacji zaskakiwać we wrześniu uczniów i ich rodziców poważnymi zmianami organizacyjnymi tłumacząc się kryzysem i mniejszą subwencją oświatową".

- Są granice szukania oszczędności. Dzieci to nie krzesła, które można przenosić z gabinetu do gabinetu. W statutach wielu szkół jest kara za złe zachowanie – przeniesienie ucznia do równoległej klasy. Czym zawinili uczniowie, którzy przez 5 - 6 lat chodzili do jednej klasy, zżyli się ze sobą i nawiązali przyjaźnie? Co czuje dziecko, kiedy dowie się, że musi zmienić klasę? Jeśli ktoś bierze odpowiedzialność za miasto i w kampanii wyborczej powtarza, że edukacja to priorytet i dzieci są najważniejsze, to powinien tak zarządzać, aby żadne dziecko nie czuło się pokrzywdzone. Władza sprawdza się w trudnych czasach. Nikt nie obiecywał, że będzie przyjemnie rządziło się miastem. Nikt też na siłę nikogo nie pchał do władzy. A jeśli chodzi o oszczędności, to pojawiły się ostatnio - z samych niewypłaconych nadgodzin dla nauczycieli prowadzących zdalne lekcje od marca do maja zostało blisko 2 mln zł, nie licząc zaoszczędzonych w szkołach i przedszkolach środków za prąd i wodę - czytamy we wniosku.

Radny Marek Pruszak podkreśla również, że w planach na przyszły rok są poważne cięcia liczby godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej.

- Wprawdzie nieobowiązkowych, ale służących dzieciom z różnorodnymi wadami postawy. Z alarmujących danych Instytutu Matki i Dziecka wynika, że aż 90 procent polskich dzieci ma wady postawy: kręgosłupa, stóp, kolan. Po czasie zdalnego nauczania te wady się pogłębią. A władze miasta planują od września ciąć godziny gimnastyki korekcyjnej, bo mówią, że nie są obowiązkowe. Czy to ma być dbałość o zdrowie młodych elblążan? Zmniejszy się również liczba godzin pracy pedagogów, psychologów i logopedów, przez co uczniowie będą pozbawieni właściwej pomocy w takim stopniu jak dotąd. W dobie kryzysu, kiedy coraz więcej dzieci ma problemy, depresja pojawia się u coraz młodszych osób, takie decyzje są nieracjonalne. Zmiany planowane od września przyszłego roku narzucone elbląskim szkołom naruszają, moim zdaniem, pośrednio art. 72 Konstytucji RP dotyczący uwzględniania zdania dzieci oraz Konwencję o prawach dziecka, a mianowicie prawo dziecka do odpowiedniego standardu życia. Dlatego wnioskuję o wprowadzenie tego punktu, aby Rada Miejska, a przede wszystkim mieszkańcy mogli poznać te plany i abyśmy mogli się z nich wycofa póki nie zaczął się nowy rok szkolny. Wnioskuję również o przeprowadzenie konsultacji z rodzicami uczniów - czytamy we wniosku radnego Pruszaka.

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy Urząd Miejski w Elbląg, na odpowiedzi czekamy. Po ich otrzymaniu wrócimy do tematu.