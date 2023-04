Rendez-vous z Królową

Uczniowie szkół średnich z Elbląga i nie tylko mają dziś okazję powtórzenia materiału przed egzaminem z matematyki. Zobacz zdjęcia z zajęć zorganizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych.

"Królowa nauk" na maturach dla niektórych uczniów stanowi źródło niepokoju...

- Powtórka raczej się przyda, wydaje mi się, że więcej z tego wyciągnę niż z lekcji, o ile się skupię i nie zasnę. Muszę coś z tego wyciągnąć, bo jest ciężko – mówi o inicjatywie ANS Konrad, który wkrótce będzie zdawał maturę.

- Mi też się przyda powtórka, bo matma jest najtrudniejsza z wszystkich tych egzaminów. Chciałabym, żeby dziś się pojawiła trygonometria... - mówi Julia

- Ona, tzn. trygonometria, jest trudna do ogarnięcia – śmieje się Konrard. - Ja nie wiąże przyszłości z matmą, trzeba to zdać i będę myślał, co dalej z życiem – dodaje. Podobnie jest w przypadku jego koleżanki.

W ramach matematycznej powtórki w ANS zaplanowano dwa spotkania, kolejne ma odbyć się za tydzień, łącznie z materiałem ma zmierzyć się ok. 600 uczniów. To dla nich również okazja do poznania kierunków oferowanych przez akademię.

- Te ćwiczenia mi się przydadzą, chcę uzyskać jak najwyższy wynik egzaminów – mówi Adrian. - Mam swoje ambicje, po szkole chciałbym trafić do sekcji informatycznej Straży Granicznej, no i na zaoczne studia w informatycznym kierunku.

Fot. Anna Dembińska

- Ja jestem tu, bo jestem, wierzę w te umiejętności, które już mam, ten jeden dzień mi nic nie da – komentuje Jakub . - Po szkole planuję iść na Politechnikę Gdańską. W samych egzaminach najbardziej denerwuje mnie sposób rozwiązywania zadań otwartych, nie sama wiedza potrzebna do znalezienia rozwiązania – dodaje. Podobnego zdania jest Adrian.

- Takie spotkanie jak dziś jest bardzo korzystne dla uczniów, bo młodzież wraca do tych tematów, zagadnień, które w szkole były realizowane już dawno – podkreśla z kolei Marlena Glosa, nauczycielka w Technikum nr 3 w Malborku. - Sama sugeruję uczniom, żeby przed maturą zweryfikowali swoją wiedzę, choćby powtórzyli wzory, w jednej "pigułce" skumulowali materiał. Myślę, że obecnie uczniom najwięcej trudności przynoszą zadania tekstowe. Są "pewniaki" maturalne, które można wypracować, ale nawet jeśli zrobimy 1000 zadań, to tego 1001 nie zrobimy – dodaje. A z jakim nastawieniem należy podejść do matury? - Zachować spokój, schować stres do kieszeni, z wyprzedzeniem przejrzeć to, co było w latach ubiegłych – wymienia.

Powtórkę z matematyki dla uczniów szkół średnich poprowadził dr inż. Marcin Bukowski z ANS. Udział w dzisiejszym spotkaniu wzięła młodzież z IV LO, ZSTI, ZSEIO, ZSG, a także z malborskiego Technikum nr 3.