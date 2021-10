„Rozbudują, nadbudują i przebudują” PWSZ

Dziś (14 października) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na rozbudowę budynku dydaktycznego przy al. Grunwaldzkiej. Podczas konferencji prasowej przypomniano główne założenia tej inwestycji.

- Chcemy nadbudować część frontową, żeby zyskać nową przestrzeń dydaktyczną, a także trochę zmienić image naszego budynku, który trochę już odstaje od współczesnych stylów architektonicznych – mówił dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor PWSZ Elblągu.

W budynku ma powstać zespół nowych pracowni i laboratoriów, m. in. do testowania dronów. Przewidziano też „duże pomieszczenie na różne aktywności studenckie”, m. in. warsztaty, czyli Centrum Kompetencji Społecznych. To miejsce będzie wyposażone w stanowiska komputerowe, ma je też charakteryzować duża możliwość dostosowywania przestrzeni do danych zajęć.

- Kolejne laboratoria są tematyczne, jedno z nich to pracownia eksperymentów z materiałami – opowiadał o kolejnych przestrzeniach rektor PWSZ. Do tego należy dodać pracownię laboratorium internetu rzeczy, robotyki i mechatroniki, programowania urządzeń mobilnych, pomieszczenia przeznaczone dla modelowania 3D czy symulacji w oparciu o systemy komputerowe, np. w zakresie prowadzenia firm... Zmienić ma się też infrastruktura socjalna budynku, przemian doczekają się także choćby klatki schodowe czy windy.

Prace budowlane to koszt ok. 16 mln 600 tys. zł.

Wizualizacja budynku po rozbudowie

Po prezentacji rektora nastąpiło podpisanie umowy między PWSZ a firmą PBM Elzambud, która przeprowadzi prace budowlane, które mają zakończyć się do października 2022 r. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana do września 2023 r. Działania mają być przeprowadzane w taki sposób, by w budynku na Grunwaldzkiej nadal mogły się odbywać zajęcia dydaktyczne.

- Mamy nadzieję, że prace rozpoczną się z początkiem listopada – mówił Piotr Boryszewski, prezes zarządu PDM Elzambud. Podkreślił, że szczegółowe ustalenia w kwestii ich harmonogramu będą zapadać już od dzisiaj.

- Jesteśmy optymistami, że wszystko uda się sprawnie przeprowadzić, aczkolwiek mamy świadomość, że łatwiej jest budować całkowicie nowy obiekt od fundamentów niż wykonywać nadbudowę – przyznał rektor PWSZ.

Inwestycja jest realizowana przy udziale dofinansowania z wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informowaliśmy w czerwcu:

- PWSZ dostała dofinansowanie na łączną wartość projektu ok. 19 mln zł, środki z funduszu marszałkowskiego to ok. 16 mln, 2 mln 800 tys. to wkład własny uczelni, częściowo refinansowany przez ministerstwo.

W ramach inwestycji modernizacji doczeka się także obiekt PWSZ przy ul. Zacisze.