SP nr 19 wygrała 10 tysięcy zł

W czasie pandemii uczniowie SP nr 19 nie próżnują. Właśnie wygrali regionalny konkurs „Fundusze na zmiany”, a nagrodą główną było 10 tysięcy złotych. Co pokazała SP 19, że spośród 38 szkół z całej Polski wygrała akurat ona?

Celem konkursu było pokazanie zmian, które dokonały się w województwie warmińsko-mazurskim dzięki funduszom europejskim. Skierowany był do mieszkańców, szkół podstawowych i ponadpodstawowych Nadesłane prace były różnorodne: rysunki wykonane kredkami, malowane farbami, wyklejanki, kolaże, plakaty, filmiki, prezentacje multimedialne. Pozytywnie rozpatrzone zostały propozycje 36 szkół podstawowych z całego regionu, jednego liceum oraz szkoły zawodowej, które przeszły wstępną rekrutację. Główna nagroda – voucher 10 tysięcy złotych – trafił do Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu!

Uczniów, grono pedagogiczne i rodziców rozpiera duma, że mimo wielu utrudnień narzuconych przez pandemię, udało im się osiągnąć sukces i nagrać film uznany przez komisję konkursową jako najlepszy. Voucher (na zakup sprzętu informatycznego bądź sportowego dla szkoły) został wręczony wirtualnie przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina.

Ograniczenia ze względu na pandemię, typowa „przeplatana” kwietniowa pogoda nie ułatwiały „dziewiętnastce” realizacji swojego pomysłu.

- Udział w konkursie stał pod znakiem zapytania. Zamknięcie szkół i przejście na zdalne nauczanie pokrzyżowały nam plany. Jak to mówi młodzież, to był dopiero challenge! Na szczęście ekipa z „dziewiętnastki” lubi wyzwania. Trudna sytuacja epidemiologiczna to największe utrudnienie, jakie spotkało nas po drodze. Obostrzenia ograniczyły czas realizacji do minimum. Mieliśmy zaledwie kilka dni. Dodatkowo, musieliśmy ograniczyć liczbę dzieci biorących udział w filmie, nad czym mocno ubolewamy – mówi Małgorzata Matuszak, nauczycielka z SP 19. - Jeżeli już mowa o dzieciach – spisały się na medal! Pomimo ciężkich warunków pogodowych, euforia i radość naszych młodych aktorów rozgrzewała i napawała nadzieją na powodzenie projektu. Dla dzieci to była wielka przygoda, oderwanie od zdalnej rzeczywistości, w której tkwią – dodaje.

Nagroda - 10 tysięcy złotych – musi być przeznaczona na zakup sprzętu sportowego lub informatycznego.

(kadr z materiału filmowego)

- Wygrana zostanie przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego oraz sportowego dla uczniów klas I-III. Dzięki wygranej uczniowie będą pracować z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przez co lekcje będą bardziej atrakcyjne, a sprzęt sportowy pozwoli na rozwijanie ich sprawności i umili spędzanie czasu na świeżym powietrzu – informuje Monika Komoń, nauczycielka SP 19.

Film konkursowy realizowany był m.in. w Galerii EL, która - według słów nauczycielek - swoim wystrojem i atmosferą zachwyciła młodych uczniów. Dzieci podczas nagrań odwiedziły także Dom pod Cisem, których pracownie i sklep zrobiły na młodych aktorach ogromne wrażenie.

- Warto dodać, że film to nie jedyna propozycja naszej placówki. Z elbląskiej "dziewiętnastki" wyruszył również ciekawy projekt plastyczny, zrealizowany przez drugoklasistów na czele z panią Eweliną Żmudą - informuje Małgorzata Matuszak.

Efekty „elbląskich wędrówek” i pracy wszystkich zaangażowanych w realizację filmu można zobaczyć przy artykule.