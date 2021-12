Studenci PWSZ zapraszają do walki z nowotworami krwi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wesprze działania Fundacji DKMS. W grudniu w poszczególnych instytutach będzie można zarejestrować się do bazy dawców i włączyć się w walkę z nowotworami krwi.

- Od poniedziałku (6 grudnia – red.) jako studenci PWSZ w Elblągu, przedstawiciele koła naukowego Public Safety, przeprowadzimy akcję związaną z Fundacją DKMS. Jest to naprawdę szlachetna inicjatywa, dzięki której możesz znaleźć swojego genetycznego bliźniaka – zachęca Julia Socha, przewodnicząca Rady Studentów PWSZ. - Wystarczy jedynie chwila twojego czasu i zaangażowania, a może to przyczynić się do uratowania komuś życia. Gorąco zapraszamy jako społeczność studencka. Wszystko odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji Helpers' Generation, jak każda uczelnia uczestnicząca w projekcie mamy lidera, którym na PWSZ jest Nikola Krauze – dodaje.

Akcja na PWSZ potrwa do 10 grudnia, szczegóły na plakacie.

O DKMS - międzynarodowej fundacji zaangażowanej w walkę z nowotworami krwi – pisaliśmy już w tym roku na łamach portEl.pl. "Genetyczni bliźniacy", a także osoby chętne, by do nich dołączyć, są także w Elblągu. W czerwcu statystyki dla miasta i regionu przedstawiały się następująco:

- W Elblągu zarejestrowanych jest 4619 potencjalnych dawców szpiku, a 29 osób z Elbląga już oddało swoje komórki macierzyste bądź szpik dla potrzebujących przeszczepienia pacjentów. Jeśli zaś chodzi o dane z województwa warmińsko-mazurskiego, to jest 71 197 zarejestrowanych potencjalnych dawców, a faktycznych dawców, którzy oddali komórki macierzyste bądź szpik jest 408 – informowała nas fundacja.

- W Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund, ktoś dowiaduje się, że cierpi na białaczkę lub inny nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest znalezienie zgodnego Dawcy komórek macierzystych – czytamy na stronie DKMS. Tu również można zarejestrować się do bazy dawców lub wesprzeć fundację.

Dawcami mogą zostać zdrowe osoby między 18 a 55 rokiem życia. Więcej na stronie wydarzenia.