Studniówka I LO. „To jest wyjątkowy bal”

W sobotę (22.01) na studniówce bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. - To wyjątkowy bal, ponieważ każdy ma swoją studniówkę tylko raz w życiu - mówiła Marzena Bielecka, dyrektor I LO. Zobacz zdjęcia.

Studniówkę uczniowie rozpoczęli tradycyjnym polonezem. Były podziękowania, gratulacje, ale przede wszystkim dobra zabawa.

- To dzisiaj wy jesteście bohaterami tego balu. Ten wieczór jest szczególny i na pewno przejdzie do historii waszego życia. To jest wyjątkowy bal, ponieważ każdy ma swoją studniówkę tylko raz w życiu. Mam nadzieję, że będziecie wracać do niej pamięcią z ogromnym sentymentem - mówiła Marzena Bielecka, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.

Dyrektor podkreśliła, że miniony rok był dla uczniów wyjątkowo trudny, ze względu na zdalne nauczanie.

- Przyszło wam zmierzyć się z trudnym zadaniem i daliście radę. Jesteśmy z was dumni. Studniówka to pierwszy krok w dorosłe życie. Zostało wam symboliczne 100 dni do majowych egzaminów maturalnych. Jutro kończy się okres beztroski i zaczyna intensywna powtórka do matury. Wszystkim wam życzę, abyście znaleźli swoją drogę oraz miejsce na świecie i byli szczęśliwi – mówiła dyrektor.

Podziękowania nauczycielom i dyrekcji w imieniu rodziców złożyła Agata Skwira.

- To dzięki waszemu zaangażowaniu i poświęceniu byliśmy świadkami niezwykłej przemiany, jaka dokonała się w umysłach i sercach naszych dzieci - podkreśliła pani Agata.