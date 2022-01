Studniówki czas zacząć!

Rozpoczyna się sezon studniówek. Jako pierwsi w sobotę, 15 stycznia, będą się bawili uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Studniówki powracają po przerwie - rok temu nie odbyły się z powodu pandemii i obowiązujących wówczas obostrzeń.

- Jesteśmy podekscytowani, studniówka jest w końcu tylko raz w życiu. Ten wieczór przypomina nam także, że zbliża się matura i jest to trochę stresujące. Mamy nadzieję, że zabawa się uda, wszystko już mamy dopięte na ostatni guzik - mówi Magdalena, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Sukienki od dawna były gorącym studniówkowym tematem, dziewczyny wysyłały sobie nawzajem zdjęcia, konsultując, która ładniejsza i jaką wybrać. Kupowały, szyły u krawcowych, jeszcze inne zamawiały przez internet. Teraz również wróciła studniówkowa normalność, rok temu „zawieszona” przez koronawirusa.

- Nasza studniówka będzie trochę nietypowa: będzie to jednocześnie bal maskowy. Co do studniówkowej mody, to myślę, że niezmiennie na topie są długie, błyszczące sukienki. Studniówka to jedyny taki wieczór w życiu, więc jesteśmy bardzo podekscytowani. Wszystko jest już gotowe, zapięte na ostatni guzik. Oczywiście ten wieczór rozpoczniemy tradycyjnie polonezem - mówi Zuzanna, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

- Jeszcze nie kupiłem garnituru, więc mam z tym teraz trochę stresu. U panów oczywiście tego wieczoru najbardziej popularny będzie garnitur, ale z jakimś wyróżniającym dodatkiem: krawatem czy muchą w innym kolorze. Studniówka to ważny moment dla mnie, jest to takie wejście w dorosłość z przytupem - mówi Mateusz, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Minister edukacji Przemysław Czarnek zapytany na antenie radia RMF w poniedziałek (10.01) o to, czy można organizować studniówki 2022 odparł: - Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby organizować studniówki. Natomiast musicie państwo wszyscy rozumieć fakt, że sytuacja związana z omikronem zmienia się również w innych krajach z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Co będzie za trzy tygodnie? Nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. Dziś wracamy do nauki stacjonarnej, nie zmieniamy terminu ferii, nie zmieniamy decyzji co do studniówek - powiedział minister.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne, dzięki którym ma się zwiększyć bezpieczeństwo uczestników studniówek w stanie epidemii. Zarekomendowano m.in. by przy jednym stoliku, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z tej samej klasy. Zalecono częstsze - co godzinę - czyszczenie i dezynfekcję poręczy, klamek, włączników światła, poręczy krzeseł, blatów itp. oraz miejsc wspólnie użytkowanych (jak toalety). Pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy studniówki, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.