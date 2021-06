Uczniowie na szkoleniu u terytorialsów

W poniedziałek na terenie 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie odbyło się szkolenie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Młodzi adepci doskonalili nabyte umiejętności z zakresu postaw strzeleckich, nawiązywania łączności oraz działań taktycznych w terenie, wykazując się przy tym dużym zaangażowaniem oraz przygotowaniem do zajęć. Zobacz zdjęcia.

„Kadeci klas wojskowych Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu mieli niepowtarzalną okazję, by pod okiem doświadczonych instruktorów z 43blp w Braniewie doskonalić umiejętności zdobyte w trakcie zajęć z edukacji obronnej oraz zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu WOT. Takie zajęcia to nieodzowny element wsparcia procesu nauczania naszych uczniów - mówi mjr SG rez. Dariusz Gocek, koordynator klas wojskowych ZST-I w Elblągu. - Wysoki poziom przygotowania merytorycznego, ciekawy sposób przekazywania podstawowej wiedzy żołnierskiego rzemiosła, a przede wszystkim ćwiczenia, dostosowane do wieku kadetów to świadectwo profesjonalizmu instruktorów WOT. Mam nadzieję, że dzięki naszej współpracy z 43blp, będziemy mogli częściej brać udział w takich zajęciach, co pozwoli nam zrealizować elementy szkolenia, których nie jesteśmy w stanie przeprowadzić na terenie szkoły

Kadeci mieli możliwość zapoznać się m.in. z uzbrojeniem, które jest na wyposażeniu pododdziałów lekkiej piechoty WOT. Duży nacisk położony został także na szkolenie medyczne oraz prace na mapie. Szkolenie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Uczniowie klas mundurowych stanowią o przyszłej sile polskiej armii, wielu z nich planuje swoją przyszłość związać z wojskowym mundurem, niektórzy już wstąpili w szeregi 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i służą w 43 batalionie lekkiej piechoty w Braniewie.