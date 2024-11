Uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych zdobywali doświadczenie zawodowe w Andaluzji

30 uczniów ZSG z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik fotografii i multimediów odbyło we wrześniu i październiku 2024 r. staże zawodowe w Maladze.

Młodzież przez dwa tygodnie doskonaliła praktyczne umiejętności w hiszpańskich firmach. Miejsca pracy dla stażystów zagwarantował partner projektu - EUROMIND, z którym szkoła współpracowała już po raz drugi.

Uczniowie zostali zakwaterowani w rezydencji należącej do partnera w Maladze. Było to doskonałe miejsce zarówno do wypoczynku, jak i do integracji grupy po intensywnym dniu pracy. Udział w projekcie dla uczestników był bezpłatny, zapewniono im zakwaterowanie, wyżywienie i przelot do Hiszpanii oraz wycieczkę do Sewilli- stolicy Andaluzji.

Poza obowiązkami związanymi z realizacją praktyk uczniowie mieli wiele okazji i możliwości by poznać nieco lepiej Andaluzję, jej kulturę i obyczaje. W wolnym czasie zwiedzali miasto, uczestniczyli w grze terenowej, odpoczywali na plaży Morza Alborańskiego oraz smakowali regionalne potrawy.

Fot. nadesłana

Staż był dla uczestników projektu cennym doświadczeniem zawodowym i kulturowym. Pracując w międzynarodowym środowisku uczyli się nie tylko samodzielności i odpowiedzialności, lecz także otwartości na nowe kultury. Rozwijali kompetencje społeczne – umiejętność rozwiązywania problemów w nietypowych i nowych dla siebie sytuacjach, współpracy w grupie oraz zdolności organizacyjne. Przyjazna atmosfera panująca w zakładach pracy i ludzie jakich poznali, pomogły im w szybkiej aklimatyzacji.

Poza zdobywaniem nowych kompetencji zawodowych młodzież doskonaliła także umiejętności językowe, przede wszystkim w zakresie zawodowego języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego.

Na zakończenie wręczono stażystom certyfikaty potwierdzające pracę w zagranicznym przedsiębiorstwie, a niebawem otrzymają oni dokumenty Europass-Mobilność, potwierdzające kwalifikacje zawodowe i umiejętności nabyte podczas stażu, które zwiększą ich szansę na znalezienie ciekawej pracy w wyuczonym zawodzie nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Dzięki praktykom uczestnicy projektu zdobyli ogromne doświadczenie zarówno zawodowe, jaki i życiowe, które z pewnością przyda się w ich przyszłej pracy.

Staż odbywał się w ramach Projektu „Postaw na rozwój zawodowy-praktykuj w Europie” nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000137753, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.