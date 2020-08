W edukacji stawiają na eksperyment

Przy ul. Rawskiej powstanie Elbląska Szkoła Eksperymentu. Mają z niej korzystać uczniowie elbląskich szkół ponadpodstawowych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dzisiaj władze miasta podpisały z wykonawcą umowę na prace modernizacyjne.

Elbląska Szkoła Eksperymentu powstanie na parterze budynku po Gimnazjum nr 6 przy ul. Rawskiej i zajmie około 300 metrów kwadratowych. - W wyremontowanych salach powstaną laboratoria fizyki, chemii, biologii, matematyki oraz ciemnia do zajęć z optyki. Wyremontowany zostanie również korytarz, klatka schodowa, szatnie, łazienki, wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna i teletechniczna – wymienia Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Wykonawca inwestycji – Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Markiewicz został wyłoniony w drugim przetargu. Dzisiaj władze miasta podpisały umowę na wykonanie prac o wartości 516 tysięcy złotych.

- Cieszę się, że wygrałem ten przetarg,bo dla mnie będzie to taka podróż sentymentalna. Kończyłem w tym budynku szkołę podstawową, gdy istniała tutaj „dwudziestka”. Od tego czasu tu praktycznie nie byłem, więc odświeżę stare kąty, które kiedyś szlifowaliśmy jako uczniowie. Miło mi będzie tam wrócić – powiedział Mirosław Markiewicz przy podpisaniu umowy z władzami miasta.

Dzisiaj podpisano umowę na prace budowlane. Od lewej: Elżbieta Gieda, dyrektor Departamentu Inwestycji, wiceprezydent Michał Missan i wykonawca Mirosław Markiewicz (fot. Anna Dembińska)

Ta umowa obejmuje jedynie prace budowlane, które mają potrwać cztery miesiące. Cały projekt pod hasłem Elbląska Szkoła Eksperymentu wart jest ponad 4,3 mln zł, z czego 4 mln to unijne dofinansowanie i ma być zakończony do sierpnia 2022 roku.

- Naszym celem jest stworzenie warunków dla czterech liceów ogólnokształcących do nauki w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych w formie eksperymentu. To kontynuacja nowoczesnego nauczania, którego przykładem jest m.in. rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bema – dodaje Michał Missan. - Za ponad trzy miliony złotych zostanie kupione wyposażenie do laboratoriów przy Rawskiej oraz sal dydaktycznych poszczególnych szkół. Reszta kwoty zostanie przeznaczona na doskonalenie nauczycieli oraz zajęcia dla uczniów, a także rodziców.

W sumie projektem zostanie objętych 600 uczniów z czterech elbląskich ogólniaków, 30 nauczycieli i 60 rodziców.