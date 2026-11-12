Wspomnienie o Sabinie Złotkowskiej

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 10 listopada 2026 roku, w wieku 92 lat, zmarła Pani Profesor Sabina Złotkowska – wieloletnia, emerytowana nauczycielka biologii, która była związana z I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu w latach 1977–1983.

Choć od czasu jej pracy w murach tej szkoły minęły już dekady, w pamięci starszego pokolenia pedagogów oraz absolwentów zapisała się jako osoba wyjątkowa – nauczyciel z prawdziwego powołania, dla którego biologia była nie tylko przedmiotem nauczania, lecz także życiową pasją. Potrafiła z niezwykłą cierpliwością i zaangażowaniem wprowadzać młodych ludzi w skomplikowany świat przyrody, ucząc ich nie tylko wiedzy podręcznikowej, ale przede wszystkim szacunku do życia i otaczającego nas świata. Była wymagającym, lecz zawsze sprawiedliwym i pełnym taktu pedagogiem, który w każdym młodym człowieku dostrzegał potencjał i z uważnością towarzyszył mu we wkraczaniu w dorosłość.

We wspomnieniach uczniów i wychowanków zachowała się postać znakomitej biolog, która potrafiła zaszczepiać w młodych ludziach miłość do nauki, jak i przede wszystkim mądrej i uważnej przewodniczki u progu dorosłości. Pamiętają ją z pełnych zaangażowania lekcji w pracowni biologicznej, cierpliwego tłumaczenia zawiłości rozmaitych zagadnień oraz autentycznej troski o każdego młodego człowieka. Dla wielu z nich była pierwszym autorytetem, który uczył rzetelności, dociekliwości i wrażliwości na otaczający świat. Nawet po latach absolwenci wspominają jej życzliwy uśmiech, klasę oraz ogromne serce, jakie wkładała w codzienną pracę wychowawczą.

Dla koleżanek i kolegów z pokoju nauczycielskiego pozostała w pamięci osobą o wysokiej kulturze osobistej, pełną ciepła i spokoju, na której życzliwość i dobrą radę zawsze można było liczyć.

Odeszła osoba, która współtworzyła historię i tradycję naszego liceum, pozostawiając po sobie trwały ślad w sercach i umysłach swoich wychowanków.

Pożegnanie Zmarłej obędzie się w 13 listopada 2026 r. o godz. 14.00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Robotniczej w Elblągu, zaś pogrzeb bezpośrednio po mszy św. na cmentarzu Dębica w Elblągu (przy starej kaplicy).

Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej składamy wyrazy najgłębszego współczucia i szczerego żalu.

W imieniu społeczności szkolnej rzeczniczka I LO w Elblągu,

Adrianna Adamek-Świechowska