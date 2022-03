Zawód: doradca

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu (do niedawna: PWSZ) podsumowała dziś (15 marca) projekt "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi". Celem inicjatwy było m. in. "przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno–zawodowego".

- Projekt był realizowany wspólnie przez naszą uczelnię i przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - mówił podczas dzisiejszej konferencji dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor ANS w Elblągu. - Jest to moim zdaniem bardzo istotny projekt dla naszego województwa – stwierdził. Dodał, że w ramach inicjatywy powstała sieć doradztwa zawodowego i wiele osób zdobyło w zakresie doradztwa kwalifikacje. - Doradztwo zawodowe jest często niedoceniane, a to bardzo ważne działanie na rzecz młodych ludzi – mówił rektor. Apelował do władz samorządowych, aby dalej angażowały się w rozwijanie punktów doradztwa.

- Projekt był realizowany w ramach konkursu naszego Urzędu Marszałkowskiego - podkreślała dr Danuta Oleksiak, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Przybliżyła zebranym m. in. genezę projektu i osoby w niego zaangażowane. - Głównym celem projektu (...) było nic innego jak przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe – tłumaczyła.

Do zadań ujętych w projekt należy m. in.: uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych doradcy edukacyjno-zawodowego w ramach bezpłatnych studiów podyplomowych, podnoszenie kompetencji zawodowych doradców, wewnętrzne wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, czy wreszcie: tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ("SPInKa", miało ich powstać 60).

- To miejsca pracy doradców edukacyjno-zawodowych w szkołach - wyjaśniali podczas konferencji inicjatorzy projektu.

W związku z projektem kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego miało uzyskać minimum 48 nauczycieli. Działania wspierające doradztwo zawodowe w szkołach miały obejmować m. in. wykłady, konkursy, spotkania pracodawcami, targi pracy i edukacyjne...

W programie dzisiejszej konferencji znalazły się wykłady. O "kompetencjach jutra" i "pracownikach przyszłości" opowiadała dr Irena Sorokosz, prorektor ANS. O "Doradztwie bez schematów" mówiła dr Danuta Oleksiak.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, projekt opiewał na 5,2 mln zł, a dofinansowanie to 4,7 mln zł. Dodajmy, że projekt "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi" rozpoczął się 2 października 2017 r.