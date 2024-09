Żłobkowe innowacje

W czwartek (12 września) obradowali elbląscy radni z Komisji oświaty. Mówiono m. in. o planach wprowadzenia systemu elektronicznych zapisów do żłobków, a także o zmianach związanych z rządowym programem "Aktywny rodzic".

Departament Edukacji planuje zakup elektronicznego systemu rekrutacji, który ma usprawnić rekrutację do żłobków. - Ułatwi to pracę dyrektorom, nam da pewną transparentność, przejrzystość – tłumaczyła dyrektor departamentu, Małgorzata Sowicka. Zaznaczyła, że niezależnie od zmian do miejskich żłobków będzie jednak kolejka.

- Kiedy mniej więcej jest planowane wdrożenie systemu elektronicznych zapisów do żłobków, czy możemy liczyć na to, że już od przyszłej rekrutacji? - dopytywała podczas obrad radna Marta Kubacka.

- Planujemy teraz pieniądze na przyszły rok budżetowy, jak tylko te pieniądze zostaną zatwierdzone w budżecie, to przystąpimy do zapytania ofertowego. Wiemy już mniej więcej, które firmy oferują (takie systemy – red.), jak to wygląda, jesteśmy już też po pierwszym spotkaniu z dyrektorkami elbląskich żłobków, zaplanowane jest kolejne, bo ważne jest to, jakie funkcje powinien ten system spełniać – odpowiadała szefowa departamentu.

Jedną z uchwał procedowanych na nadchodzącej Radzie Miejskiej będzie ta dotycząca programu "Aktywny rodzic". Ten z kolei związany jest z dofinansowaniem przez państwo pobytu w żłobkach i zastąpieniem poprzedniego rządowego programu. Zmiana ma poskutkować też korzyścią finansową dla samorządu. W uzasadnieniu projektu elbląskiej uchwały czytamy, że ona "spowoduje wzrost dochodów samorządu, które przeznaczane będą między innymi na modernizację infrastruktury, tworzenie nowych miejsc w żłobkach oraz utrzymanie standardów opieki nad dziećmi do lat 3". Czy w związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań coś zmienia się dla samych rodziców, np. od strony finansowej?

- Jeżeli chodzi o rodzica, od strony opłat nie zmienia się nic, żłobki są nadal bezpłatne – odpowiada na nasze pytanie Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji UM. Są jednak pewne formalne kwestie, o jakich należy pamiętać.

- Rodzic musi złożyć wniosek do ZUS-u, że chce korzystać z programu "Aktywny Rodzic", konkretnie z podpunktu "Aktywnie w żłobku" przeznaczonego dla pracujących rodziców, którzy chcą, żeby dziecko było w żłobku. Dalsze procedury są już po stronie żłobków – zaznacza nasza rozmówczyni.

Szczegóły programu są tutaj, projekt uchwały został przez radnych zaopiniowany pozytywnie, a Rada Miejska będzie głosowała tę i inne uchwały podczas sesji 19 września.