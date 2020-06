12 lipca druga tura wyborów. Na kogo oddasz głos?

Druga tura wyborów na prezydenta RP odbędzie się 12 lipca. Kto wygra? Zachęcamy Czytelników portEl.pl do udziału w anonimowej sondzie. Na kogo oddacie swój głos? Sonda potrwa do 9 lipca do godz. 12.

Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła już dane z 99,77 proc. obwodowych komisji. Wynika z nich, że w pierwszej turze Andrzej Duda otrzymał 43,67 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,34 proc. Obaj kandydaci ruszyli już w Polskę, by przekonywać do siebie kolejnych wyborców. Liczą na poparcie tych, którzy oddawali swoje głosy na Szymona Hołownię, Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia, a także na tych, którzy w ostatnią niedzielę jednak do urn nie poszli.

Czy w niedzielę, 12 lipca, zostanie pobity kolejny rekord frekwencji? Czy w szczycie sezonu wakacyjnego wiele osób jednak na głosowanie nie pójdzie? I wreszcie, kto wygra? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero za dwa tygodnie. Nasza redakcja już dzisiaj zaprasza do udziału w anonimowej sondzie (przy artykule), w której pytamy Czytelników portEl.pl, na kogo oddadzą głos w drugiej turze.

Przypomnijmy, że w poprzedniej sondzie przed pierwszą turą trafnie przewidzieliśmy zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w Elblągu i kolejność poszczególnych kandydatów w głosowaniu w naszym mieście.

By ograniczyć możliwość manipulacji wynikami, głos można oddać po zalogowaniu się, a dane konto musi być aktywne przed 29 czerwca. Ponieważ kont takich mamy zarejestrowanych kilkadziesiąt tysięcy, to baza wydaje się być wystarczająca do przeprowadzenia takiego badania. Jednocześnie zastrzegamy, że wyników sondy nie należy traktować jako reprezentatywne. To nie jest sondaż wyborczy, jaki przeprowadzają profesjonalne sondażownie.

Nasza sonda potrwa do 9 lipca do godz. 12.