Sonda prezydencka. Tak głosowali Czytelnicy

Rafał Trzaskowski otrzymał najwięcej głosów wśród Czytelników portEl.pl w sondzie dotyczącej wyborów na prezydenta RP. Drugie miejsce zajął Andrzej Duda, a trzecie Szymon Hołownia.

Nasza sonda trwała kilka tygodni. Mogli wziąć w niej udział wszyscy, którzy mieli założone konto na portEl.pl przed 1 czerwca 2020 roku. Wprowadziliśmy taki zapis, by ograniczyć możliwość manipulacji wynikami. Ponieważ kont takich mamy zarejestrowanych kilkadziesiąt tysięcy, to baza wydawała się wystarczająca do tego sondażu.

Najwięcej głosów w sondzie otrzymał Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, drugi był Andrzej Duda, obecny prezydent RP i kandydat Zjednoczonej Prawicy, a trzeci kandydat obywatelski Szymon Hołownia. Wyniki głosowania nie są oczywiście reprezentatywne, bo nie były przeprowadzone przez profesjonalną sondażownię, ale prowadzą do kilku wniosków.

Po pierwsze, wynik Andrzeja Dudy w naszej sondzie jest o wiele niższy niż wynika to z krajowych sondaży, co naszym zdaniem spowodowane jest tym, że w części elektorat kandydata Zjednoczonej Prawicy jest mniej "internetowy".

Po drugie, z podobnego powodu (bardziej "internetowego" elektoratu) wynik kandydata Koalicji Obywatelskiej jest wyższy niż wskazują na to ogólnopolskie sondaże. Pozostali kandydaci otrzymali zbliżone wyniki do tych, przedstawianych nam niemal codziennie w różnych mediach.

I po trzecie, są to wyniki odzwierciedlające polityczne sympatie na lokalnym szczeblu. Jesteśmy ciekawi, jakie będą rzeczywiste wyniki głosowania elblążan w pierwszej turze, na pewno analizę głosowania w Elblągu zamieścimy po niedzieli. Co ciekawe, pięć lat temu w Elblągu w pierwszej turze wyborów prezydenckich ówczesny kandydat Platformy Obywatelskiej Bronisław Komorowski uzyskał 42,03 proc. głosów, a Andrzej Duda - 27,19 proc. Trzeci był wówczas Paweł Kukiz - 21,04 proc. Frekwencja wyniosła wówczas 46 proc.

Pamiętajmy, że wybory na prezydenta RP już 28 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7-21, podczas głosowania będzie obowiązywał reżim sanitarny. O szczegółach możemy się dowiedzieć z krótkiego filmu Państwowej Komisji Wyborczej, który zamieszczamy poniżej.