150 cm dla rowerów. Elbląscy cykliści są na tak!

Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy, który ma zwiększyć wymaganą odległość między samochodem a wyprzedzanym rowerzystą i motocyklistą do 150 cm. - Chciałbym, aby został on przyjęty, kierowcy często wymijają nas na tzw. gazetę. Za nowym przepisem powinny iść też solidne mandaty za jego nieprzestrzeganie – mówi Paweł Waśniewski, jeden z elbląskich cyklistów.

Wspomniany projekt ustawy 6 kwietnia trafił do konsultacji. Przypomnijmy, że obecnie minimalna odległość od wyprzedzanego rowerzysty czy motocyklisty wynosi 1 metr. Kluczowe jest słowo "minimalna", bo czasem, np. w wietrzne dni czy na drodze z licznymi nierównościami, odległość ta powinna być większa, bo rowerzysta może wykonywać nieprzewidywalne manewry. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat w wysokości 300 zł. - Niestety, większość kierowców nie zachowuje przy wyprzedzaniu rowerzysty należytego odstępu. Nie mówię tu nawet o jednym metrze, czasem kierowcy wyprzedzają rowerzystę na kilka cm odległości Sam miałem wiele razy takie sytuacje – mówi Adrian Kowalski, elbląski cyklista. - Moim zdaniem przepis, który zwiększy wymaganą odległość od wyprzedzanego przez samochód rowerzysty jest bardzo dobry. Nie czujemy się bezpiecznie na drogach. Oczywiście są kierowcy, którzy wyprzedzają z zachowaniem bezpiecznego dystansu, ale wielu z nich tego nie robi. Nie wiem dlaczego tak ryzykują? Przecież tu może chodzić o zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka – mówi Kasia Wąsowska, elbląska rowerzystka. Organizacje zrzeszające fanów jednośladów od dawna wnioskowały o zmianę wymaganej odległości od wyprzedzanego rowerzysty czy motocyklisty do 1,5 m. W mediach prowadzona jest aktualnie kampania edukacyjna pod hasłem www.150cm.pl, która zwraca uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów i promuje zmiany w prawie. Ze statystyk prowadzonych przez jej organizatorów wynika, ż 62 procent rowerzystów nie czuje się bezpiecznie na ulicy, 89 procent rowerzystów obawia się na drogach niebezpiecznych manewrów ze strony kierowców, 59 procent rowerzystów skarży się na nadmierną prędkość wyprzedających samochodów. Z ogólnopolskich statystyk policji wynika natomiast, że przyczyną 299 wypadków w 2019 roku było nieprawidłowe wyprzedzanie rowerzysty przez samochód, 269 osób zostało w ten sposób rannych, a aż 32 zginęły. - Nie wszyscy kierowcy są tacy, nie można tego uogólniać. Wielu z nich zachowuje się zgodnie z przepisami. Trzeba też przyznać, że również nie wszyscy rowerzyści przestrzegają przepisów: przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, jadą ulicą, mimo że jest obok ścieżka rowerowa. Niestety, są też tacy kierowcy, którzy wyprzedzają rowerzystów na tzw. gazetę, nie bacząc na to, że mogą spowodować wypadek. Jestem oczywiście za tym, aby proponowany przepis został przyjęty przez Sejm – mówi Paweł Waśniewski, elbląski rowerzysta. Co o tej sprawie sądzą Czytelnicy portEl.pl? Zapraszamy do dyskusji

daw