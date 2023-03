25 rowerowych drezyn już w produkcji

- Połowa pracy, aby uruchomić Nadzalewową Kolej Drezynową już za nami. Myślę, że maj, aby ruszyć z tym projektem jest jak najbardziej realnym terminem - mówi Mateusz Fliszkiewicz, ze spółki NKD. Firma od grudnia 2022 roku jest zarządcą części trasy Kolei Nadzalewowej.

Jak postępują prace przy uruchomieniu rowerowych drezyn na trasie Kolei Nadzalewowej? Jak podkreśla Mateusz Fliszkiewicz połowa z nich już została wykonana. - Zleciliśmy produkcję 25 drezyn rowerowych. Mają być gotowe do końca marca. W tym tygodniu pracujemy nad udrożnieniem przepustów oraz częściowym remontem torowiska, między innmi wymianą podkładów. Nadal było dużo pracy przy wycince krzewów i zarośli na tej trasie – mówi Mateusz Fliszkiewicz.

Podkreśla, że maj to realny termin, aby drezyny rowerowe zaczęły wozić turystów na tej trasie. Koszt produkcji jednej drezyny to około 25 tys. zł.

Przypomnijmy, że Spółka Nadzalewowa Kolej Drezynowa to Mateusz Fliszkiewicz i Tomasz Adamczyk, którzy są z zawodu inżynierami budownictwa. - Mieszkamy w Warszawie, ale w spółce NKD są również Rafał Lewandowski i Tomasz Kołakowski z Gdańska. Mają bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak drogi, tunele, także tych kolejowych projektów. Są oni w zarządzie firmy Europrojekt Gdańsk, więc mówimy tu o bardzo dużym doświadczeniu. My wiemy z czym się tu mierzymy, mam na myśli inwestycję w Kolej Nadzalewową – mówi Mateusz Fliszkiewicz.

Przypomnijmy także, że spółka NKD w ubiegłym roku przejęła w zarząd część trasy Kolei Nadzalewowej. O tej sprawie pisaliśmy szczegółowo w tym artykule.

Jak będzie funkcjonowała Nadzalewowa Kolej Drezynowa? - W tym sezonie chcemy udostępnić 25 drezyn. Będą one jeździły w całym składzie, w tym sezonie nie będzie możliwości wypożyczenia pojedynczej drezyny. Będziemy jeździli grupą, czyli na trasie będzie zawsze 25 drezyn – wyjaśnia Mateusz Fliszkiewicz.

Ile będzie kosztowała taka przejażdżka? - Chcielibyśmy, aby każda rodzina z dziećmi mogła z tej atrakcji skorzystać. Koszt wypożyczenia drezyny będzie podobny do tego, jak w drezynach bieszczadzkich. Myślę, że będzie to ok. 120 zł za drezynę 5-osobową na trasie Tolkmicko-Frombork, czyli około 25 zł za osobę – mówi Fliszkiewicz.

Umowa z Polskimi Liniami Kolejowymi na dzierżawę części trasy nadzalewowej przez NDK została podpisania na razie za 3 lata, z możliwością przedłużenia.