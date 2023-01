Z Tolkmicka do Fromborka drezyną. „Trasa na tym odcinku Kolei Nadzalewowej już gotowa”

- Zakończyliśmy odlesianie i odkrzaczanie torowiska Kolei Nadzalewowej na odcinku z Tolkmicka do Fromborka. Na tej trasie w tym sezonie turystycznym uruchomimy 20 drezyn rowerowych. O tej inwestycji myślimy w perspektywie nie roku, dwóch, czy trzech lat, ale minimum 10 lat. Nie wykluczamy więc, że w przyszłości tą trasą pojadą nie drezyny, a pociąg turystyczny – mówi Mateusz Fliszkiewicz, ze spółki Nadzalewowa Kolej Drezynowa. Firma od grudnia 2022 roku jest zarządcą części trasy Kolei Nadzalewowej.

NKD czyli kto?

Spółka Nadzalewowa Kolej Drezynowa to Mateusz Fliszkiewicz i Tomasz Adamczyk, którzy są z zawodu inżynierami budownictwa. - Mieszkamy w Warszawie, ale w spółce NKD są również Rafał Lewandowski i Tomasz Kołakowski z Gdańska. Mają bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak drogi, tunele, także tych kolejowych projektów. Są oni w zarządzie firmy Europrojekt Gdańsk, więc mówimy tu o bardzo dużym doświadczeniu. My wiemy z czym się tu mierzymy, mam na myśli inwestycję w Kolej Nadzalewową – mówi Mateusz Fliszkiewicz.

Przypomnijmy, że spółka NKD w ubiegłym roku przejęła w zarząd część trasy Kolei Nadzalewowej. O tej sprawie pisaliśmy szczegółowo w tym artykule.

W środę (18 stycznia) spotykaliśmy się z Mateuszem Fliszkiewiczem na nieczynnej stacji Kolei Nadzalewowej Święty Kamień.

- Jesteśmy około 600 metrów od plaży, gdzie znajduje się Święty Kamień. W ubiegłym tygodniu ekipa robotników czyściła właśnie ten najtrudniejszy, bo najbardziej zapuszczony odcinek torowiska: między Tolkmickiem a stacją Święty Kamień. Wycięli krzaki i drzewa, a te, które zalegały na torach, zostały usunięte. Na odcinku od stacji Święty Kamień do Fromborka pozostała nam już kwestia jedynie drobnych wycinek, mówię tu o odlesianiu i wykaszaniu trawy. My mieliśmy świadomość jaki jest stan tej linii. Trasę od granicy gminy Tolkmicko do Fromborka przeszliśmy kilka razy piechotą. Obecnie, gdy my tu rozmawiamy, po wykonanych pracach możliwość przejezdności drezyną mamy już od Tolkmicka prawie do samego Fromborka – wyjaśnia Mateusz Fliszkiewicz.

Prace na torowisku, fot. arch. NKD

Pierwsza przejażdżka drezyną

Pan Mateusz Fliszkiewcz proponuje nam pierwszą, króciutką, zaledwie kilkumetrową przejażdżkę drezyną - nazywa ją prototypową. Chociaż nie do końca jest to prototyp. Jest to drezyna pana, który mieszka w tych okolicach. Historia tej drezyny i jej właściciela to temat na osobny artykuł, który niebawem, mamy nadzieję, powstanie.

- Generalnie 98 procent torów jest na tym odcinku w dobrym stanie i nadaje się do używania pod drezyny, ale oczywiście będzie jeszcze inspekcja, aby formalnie dopuścić drezyny do ruchu. Trzeba będzie jeszcze tę procedurę przejść. Obecnie, gdy rozmawiamy, od strony Fromborka idą koledzy z kosami na żyłkę i wycinają jeszcze to, co do wycięcia pozostało, ale trasa jest generalnie przygotowana – wyjaśnia Mateusz Fliszkiewicz.

Od maja dwadzieścia drezyn na trasie

Jak będzie funkcjonowała Nadzalewowa Kolej Drezynowa? Nie ma przecież na tym torowisku rozjazdów ani bocznic, więc nie możliwości mijanki. - W tym sezonie chcemy udostępnić 20, może 25 drezyn. Kupienie jednej takiej drezyny to koszt około 25 tys. zł. Będą one jeździły w całym składzie, w tym sezonie nie będzie możliwości wypożyczenia pojedynczej drezyny. Będziemy jeździli grupą, czyli na trasie będzie zawsze 20 drezyn – wyjaśnia Mateusz Fliszkiewicz.

Ile będzie kosztowała taka przejażdżka? - Chcielibyśmy, aby każda rodzina z dziećmi mogła z tej atrakcji skorzystać. Koszt wypożyczenia drezyny będzie podobny do tego, jak w drezynach bieszczadzkich. Myślę, że będzie to ok. 120 zł za drezynę 5-osobową na trasie Tolkmicko-Frombork, czyli około 25 zł za osobę – mówi Fliszkiewicz.

Umowa z Polskimi Liniami Kolejowymi na dzierżawę części trasy nadzalewowej przez NDK minie za 3 lata. Co wówczas?

- Oczywiście PLK dają możliwością przedłużenia tej umowy. Patrzymy na tę inwestycję w wymiarze długofalowym, pierwszy rok jest testowym i zdecyduje o tym, czy uruchomimy ruch drezyn w drugą stronę, czyli do Kadyn. Myślę, że będzie dobrze. Rozmawialiśmy już z armatorami statków nad Zalewem Wiślanym w sprawie ewentualnej współpracy. Można by do Tolkmicka przypłynąć z Krynicy Morskiej statkiem, a stąd drezyną pojechać do Fromborka, zwiedzić miasteczko i wrócić. Przygotujemy też mapę z lokalnymi atrakcyjnymi, również tymi kulinarnymi. Chcemy także zorganizować spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, by posłuchać jakie oni mogą mieć inne na to wszystko pomysły. Ludzie bardzo często mają fajne i komplementarne pomysły, a my jesteśmy bardzo otwarci na nie– mówi Mateusz Fliszkiewicz.

Dlaczego nie pociąg?

Jak wyjaśnia Mateusz Fliszkiewicz, obecny stan torowiska nie pozwala na kursowanie po nim pociągu. - Tam, gdzie podkłady są drewniane, wymagałoby to całkowitego remontu trasy. Na razie umowa, którą podpisaliśmy z PLK, zabrania nam możliwości wprowadzenia na tej trasie ruchu pociągów. Jednak naszym marzeniem jest, aby puścić tą linią pociąg turystyczny. My myślimy o tej inwestycji z wyprzedzeniem 10 lat do przodu. Jeśli będziemy mieli klientów na drezyny, jeśli „wypali” pomysł drezyn, to będziemy mieli środki, by wykonać remont torowiska. Wówczas pomyślimy o pociągu. Do tego jednak jest daleka droga - wyjaśnia Mateusz Fliszkiewicz.

Firma NKD do obsługi ruchu drezyn planuje zatrudnić ok. pięć osób. Rezerwować drezyny będzie można przez stronę internetowa, które powstaje.