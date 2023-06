6-letnia Wiktoria z Elbląga zmaga się z rzadką chorobą krwi. Rodzina dziewczynki zachęca do rejestrowania się w bazie DKMS, bo dziecko potrzebuje przeszczepu szpiku.

- W pewnym momencie córka zaczęła źle się czuć, miała temperaturę, była apatyczna, zmęczona. Nagle pojawiło się zapalenie pęcherza, zapalenie górnych dróg oddechowych... - mówi Agnieszka Ziętek, mama Wiktorii, o początkach problemów zdrowotnych córki. Dziewczynka trafiła do szpitala, miała bardzo złe wyniki badań krwi. Początkowo lekarze podejrzewali ostrą białaczkę. - Po kilku dniach białaczkę wykluczono, ostatecznie lekarze zdiagnozowali u Wiktorii zespół mielodysplastyczny z anemią aplastyczną. Jedyny ratunek dla niej to przeszczep szpiku. I to jak najszybszy, bo z tego może wyniknąć ostra białaczka

Fot. arch. rodzinne

– podkreśla mama Wiktorii.

Wiktoria co dwa tygodnie jeździ na badania, jeśli ma złe wyniki, przetaczana jest jej krew i płytki krwi. Dziewczynka ma teraz obniżoną odporność, często musi się zmagać z różnymi infekcjami, dużo czasu spędza w szpitalu. To dla niej tym bardziej trudne, bo dziewczynka lubi sport, zwłaszcza piłkę ręczną, jazdę na rowerze, piłkę nożną. Bardzo lubi też kontakt z rówieśnikami, który jest teraz oczywiście mocno ograniczony...

- Na razie najważniejsze jest znalezienie dawcy szpiku – mówi jeszcze mama 6-latki.

Jak można pomóc dziewczynce? Poprzez zostanie potencjalnym dawcą w ramach DKMS. Zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców można na stronie fundacji. Znajdziemy tam także specjalistyczne informacje dotyczące nowotworów krwi i procedury pobrania komórek macierzystych i szpiku. Procedura oddania szpiku jest bezpieczna i bezbolesna. Kto wie, może te słowa czyta właśnie "genetyczny bliźniak" Wiktorii? Dodajmy, że w sobotę, 24 czerwca, przy ul. Mazurskiej 45 (teren Mebli Wójcik), będzie można zrobić wymaz i dołączyć do bazy potencjalnych dawców.

