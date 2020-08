Aktywne wakacje nad wodą

Relaks i obcowanie z przyrodą - spływy kajakowe są idealnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. W tym sezonie nad rzeką Elbląg działają dwie wypożyczalnie sprzętu pływającego, oferujące wodne, letnie atrakcje.

Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK działa w naszym mieście już od wielu lat. Istnieje przy nim klub turystyki kajakowej Druzno, który posiada swój hangar z kajakami przy ulicy Radomskiej 5, tu znajduje się przystań kajakowa MOSiR-u. Będzie ona otwarta do końca września, codziennie od godziny 10.00 do godziny 18.00. Oferuje kajaki, które mogą wypożyczać elblążanie i turyści. Organizowane są także wycieczki i spływy kajakowe.

- 29 i 30 sierpnia odbędą się dwie wycieczki: pierwsza to wycieczka rowerowa po Żuławach Elbląskich, druga to wycieczka kajakowa. Płyniemy na jezioro Druzno, aż do przystani rybackiej na terenie Węgli - Żukowa. Stamtąd uczestnicy, jeżeli będą mieli siłę, to wrócą sami kajakami, a jeżeli nie, to oczywiście będą mieli zapewniony transport powrotny - mówi Leszek Marcinkowski, prezes Oddziału Ziemi Elbląskiej PTTK.

Przystań Grupy Wodnej przy ulicy Wybrzeże Gdańskie 12 to wypożyczalnia oferująca sprzęt wodny: kajaki, rowerki wodne, motorówki i żaglówki. Nie brakuje również pomysłów na spędzanie wolnego czasu w okresie letnim. - Dla osób dorosłych, dla rodzin, dla wszystkich, chcących skorzystać z dobrodziejstwa, które niesie ze sobą to, że mamy rzekę w środku miasta. Wypożyczalnia sprzętu pływającego w tygodniu czynna jest od godziny 16.00 do 20.00, w weekendy od 10.00 do 20.00 - mówi Marcin Trudnowski, szef Grupy Wodnej.

Podkreśla, że elblążanie bardzo chętnie korzystają z takiej formy wypoczynku. Do wypożyczalni przychodzą również turyści zagraniczni. Obecnie na terenie Przystani odbywa się także letni obóz dla dzieci.