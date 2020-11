Aleja Praw Kobiet i demonstracja (aktualizacja)

Dzisiaj (28 listopada) mijają 102 lata od przyznania praw wyborczym kobietom w Polsce. Z tej okazji po południu w Elblągu ma się odbyć demonstracja, a nad ranem w parku Kajki powstała „partyzancka Aleja Praw Kobiet.”

Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział na sobotę, 28 listopada, demonstracje w wielu miastach Polski. Jedna z nich ma się odbyć również w Elblągu – o godz. 15 na placu Konstytucji.

„7 listopada 1918 roku wraz z powstaniem rządu Ignacego Daszyńskiego pojawiła się nadzieja na to, żeby wszyscy Polacy mogli brać udział w wyborach – bez względu na płeć. 11 listopada nastąpiła dymisja tegoż rządu na ręce Józefa Piłsudskiego. Parę dni później, dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego potwierdzone zostały wyborcze prawa kobiet. Od 28 listopada 1918 roku oficjalnie każda_y Polka_ak może wziąć udział w wyborach! 11 listopada jest umowną datą odzyskania niepodległości przez Polskę, jest to data Święta Niepodległości wpisanego do kalendarza. Jest to też data, w której mieszkanki_ńcy Warszawy często boją się wyjść na ulicę z obawy przed agresywnymi narodowcami, którzy zawłaszczyli sobie datę 11 listopada dla wizji dziwnego, krzywdzącego „patriotyzmu”.

(fot. Michał Kalbarczyk)

Dobry patriotyzm nikogo nie wyklucza, jest wolnością i wdzięcznością. Skoro 28 listopada 1918 roku wszyscy odzyskaliśmy prawo wyboru – tego dnia chcemy świętować odzyskanie niepodległości przez obywatelki_ów Polski!” - pisze w swoich komunikatach w mediach społecznościowych Ogólnopolski Strajk Kobiet (pisownia oryginalna -red.). - Chcemy świętować niepodległość, ale wolność w dzisiejszej Polsce jest nam brutalnie odbierana. W tym roku protestujemy, bo nie zgadzamy się, żeby PiS decydował o ciałach Polek i Polaków. Nie zgadzamy się na szerzenie propagandy i nienawiści, na kłamstwa i obłudę polityków. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby być podległymi!

Nad ranem działaczki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w elbląskim parku Kajki przygotowały „partyzancką Aleję Praw Kobiet” z transparentami i hasłami ostatnich protestów.

Aktualizacja

O godz. 15 przed sądem na placu Konstytucji rozpoczął się protest zapowiadany przez Elbląski Strajk Kobiet. Uczestniczyło w nim (łącznie z organizatorami) około 20 osób. Tak jak i poprzednim razem licznie stawili się natomiast policjanci. - Panowie policjanci, chodźcie do nas, proszę. Jestem obywatelką i mam prawo prosić policję, żeby tutaj przyszła - mówiła Izabela Daciuk z Elbląskiego Strajku Kobiet.

Odczytano "apel do funkcjonariuszy policji państwowej". - Chcemy tylko przekazać, co obywatele Polski w obecnych czasach myślą o wykonywanych przez was rozkazach. Macie możliwość odmówić tym rozkazom. Przypominam wam o obowiązującym w Polsce prawie. Policjant ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu, jeśli łączy się on z popełnieniem przestępstwa - to aluzja do tego, że policjanci chronią partię, która niekonstytucyjnymi ustawami chce zmienić ustrój państwa - mówiła Izabela Daciuk.

Policjanci wylegitymowali uczestników sobotniego protestu.