 Antoni Czyżyk - Konsekwentnie dla Elbląga

Kandydując na stanowisko radnego Rady Miejskiej w Elblągu kieruję się myślą o kontynuacji działań i postawy, która wyróżnia mnie na tle innych kandydatów. Wyróżniam się bowiem szczególnie skutecznym działaniem i konsekwencją w realizacji projektów ważnych dla lokalnej społeczności. Od lat bowiem angażuje się w rozwój miasta i poprawę warunków życia mieszkańców, stawiając sobie za cel konsekwentną pracę dla Elbląga.

Moje wieloletnie zaangażowanie w życie publiczne Elbląga przejawia się szeregiem osiągnięć, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców. Z całą pewnością jednym z największych moich sukcesów jest przeprowadzenie największej inwestycji budowlanej w historii „Światowida” – czyli remontu, rozbudowy i przebudowy Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, która otworzyła nowe możliwości rozwoju kulturalnego i społecznego dla elblążan.

Chciałbym również podkreślić moją determinację w obronie suwerenności elbląskiego portu, co będzie miało kluczowe znaczenie dla lokalnej gospodarki i rozwoju miasta. Wbrew planom partii wówczas rządzącej, wykazaliśmy się odwagą i skutecznością w działaniu, co przyniosło korzyści dla całej społeczności.

Mam również niebagatelny wkład w rozwój ekologiczny miasta. Dzięki moim inicjatywom proekologicznym, Elbląg zyskał m.in. zielone przystanki autobusowe oraz odnowione parki, takie jak Park Planty czy Park Traugutta. Wykazałem się także efektywnością w realizacji programów infrastrukturalnych (w okręgu 4), co znalazło odzwierciedlenie w budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 21, która spełnia potrzeby sportowe uczniów.

Co ważne, moja działalność nie ogranicza się jednak tylko do aspektów infrastrukturalnych czy ekologicznych. Od lat angażuje się w promocję życia kulturalno-sportowego w Elblągu, organizując międzynarodowe imprezy taneczne (wizytówką jest Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup), które przyciągają uwagę zarówno lokalnej społeczności, jak i gości (tancerzy, jurorów, widzów) z całego świata.

Szanowni Państwo, pragnę podkreślić, że oddanie na mnie głosu to nie tylko wybór konsekwentnego samorządowca, ale także głos na przyszłość Elbląga. Proszę Państwa o wsparcie, przekonując jednocześnie, że za moją kandydaturą stoją konkretne działania!

Oddając na mnie głos, głosujecie za skutecznością w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jestem bowiem przekonany, że wspólnymi siłami można osiągnąć wiele.

Antoni Czyżyk, okręg numer 4, pozycja 1

Zachęcam do kontaktu, do zapoznania się z moim programem wyborczym oraz do śledzenia mojej aktywności.

http://www.antoniczyzyk.pl

http://www.facebook.com/radnyantoniczyzyk

--- Materiał wyborczy sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska ----