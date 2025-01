Artystyczne statuetki dla mistrzów obiektywu

Wernisaż Fotki Miesiąca staje się pełnoletnim wydarzeniem, spotkamy się już po raz 18., by podziwiać zdjęcia Elbląga i regionu wykonane przez pasjonatów. Autorów zdjęć z kalendarza Fotka Miesiąca ponownie nagrodzimy statuetkami przygotowanymi przez Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

To będzie wyjątkowy wernisaż, bo po raz pierwszy przyznamy nagrodę Fotka Roku, jej autor otrzyma 3 tysiące złotych ufundowane przez prezydenta Elbląga Michała Missana. Na wystawie zobaczymy niemal 80 wyjątkowych fotografii wykonanych przez ponad 30 autorów.

Fotka Miesiąca nieodłącznie wiąże się z kalendarzem "Moja mała Ojczyzna, widziana oczami Czytelników portEl.pl". W tym roku kalendarz powstał dzięki wsparciu firmy Rockfin. Autorzy zdjęć, które do niego trafiły, uhonorowani zostaną m.in. statuetkami wykonanymi przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. To powoli staje się tradycją naszego konkursu.

- Pomysł na tegoroczną statuetkę zrodził się spontanicznie, sama forma nie przedstawia niczego konkretnego, ale daje dużo pola do interpretacji - mówi Monika Walas, która prowadzi zajęcia w pracowni rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Podkreśla, że znaczenie mają kolory i ich symbolika. - Złoty jako swego rodzaju dar, granatowy nadający powagi i wyniosłości – wymienia. Niebieski może z kolei nawiązywać do morskich tradycji Elbląga. - Jak w poprzednim roku do wykonania statuetek użyłyśmy gliny ceramicznej, która została poszkliwiona i pomalowana.

- To była bardzo przyjemna praca, bardzo spokojna – mówi Maja Gulewska z Liceum Sztuk Plastycznych, która brała udział w przygotowaniu statuetek. - Rzeźbienie jednej takiej statuetki to ok. godzina pracy, reszta działań to kolejna godzina – podkreśla.

- Początkowe pomysły wyszły od pani Moniki, a później kolejne ustalenia, np. dotyczące kolorów, faktury, przeprowadzałyśmy razem – dodaje jej koleżanka, Maria Wiśniewska.

- Dużą wartością jest to, że te prace pójdą dalej w świat, do konkretnych osób, że nie zostaną w pracowni, to, że mają swój cel i przeznaczenie – podkreśla jeszcze Monika Walas.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym to nie tylko miejsce, "ale ludzie, którzy tutaj realizują swoje pasje, rozwijają talenty, a przede wszystkim kształtują wyobraźnię". Cieszymy się, że pasjonatów fotografii, którzy dzielą się swoimi zdjęciami w ramach Fotki Miesiąca, będziemy mogli nagrodzić m. in. statuetkami uczniów liceum. Dodajmy, że nie zabraknie też dla nich nagród od naszego serwisu NaWynos. Zresztą podczas tegorocznego wernisażu na wszystkich jego uczestników czeka niespodzianka.

Zapraszamy na wernisaż Fotka Miesiąca do Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" 15 stycznia o godz. 18. Wstęp wolny. Więcej na temat wydarzenia tutaj.