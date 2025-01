 Wernisaż Fotki Miesiąca jakiego jeszcze nie było

Już 15 stycznia czeka nas kolejny wernisaż Fotki Miesiąca. Będzie wyjątkowo, bo po raz wybierzemy Fotkę Roku. Autor zdjęcia otrzyma 3 tysiące złotych - nagrodę specjalną ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan. Jak zawsze będzie pyszny tort i... niespodzianka.

W Centrum Spotkań Europejskich Światowid w środę 15 stycznia godz. 18 będziemy mogli obejrzeć niezwykłe zdjęcia Czytelników portElu. W sumie na wystawie znajdzie się blisko 80 fotografii ponad 30 autorów. Co roku na nasz konkurs przychodzą tysiące zdjęć, wybór jest trudny, a ilość miejsc na wystawie ograniczona. Dlatego to, co można zobaczyć, to creme de la creme. Takie spojrzenie na miasto i region, poszukiwanie jego niezwykłych miejsc, ulotnych momentów zasługuje na nagrody. Dlatego w tym roku mamy ich wyjątkowo dużo.

Po raz pierwszy w historii konkursu Fotka Miesiąca przyznana zostanie nagroda za Fotkę Roku dotyczącą Elbląga. Autor zdjęcia - którego poznamy dopiero podczas wernisażu – otrzyma nagrodę w wysokości 3 tysiące złotych, ustanowioną przez prezydenta Elbląga Michała Missana.

Autorzy zdjęć, które trafiły do naszego kalendarza „Moja mała Ojczyzna, widziana oczyma Czytelników portEl.pl” uhonorowani zostaną statuetkami wykonanymi przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym oraz voucherami z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.

Nasz kalendarz jest wyjątkowy, bo trafia do wszystkich najważniejszych instytucji na terenie całego miasta. Czyli wszędzie tam gdzie mogą go wypatrzeć elblążanie. Nie można go kupić, bo szczęście jest bezcenne, a nasz kalendarz zawiera tylko dobre dni. Powstał dzięki wsparciu naszego partnera firmie Rockfin.

Wernisaż będzie jak zawsze doskonałą okazją, by spotkać autorów zdjęć, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o fotografii i nie tylko. Doznaniom ducha będą towarzyszyć rozkosze podniebienia. Pyszny tort jak zawsze przygotuje dla nas Nowa Holandia.

Mamy też dla Państwa niespodziankę. Co to takiego, przekona się każdy, kto przyjdzie na wernisaż Fotki Miesiąca 15 stycznia o godz. 18 do Centrum Spotkań Europejskich Światowid.