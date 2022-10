Badaj się i kochaj życie!

W sobotę (22 października) w Elblągu po raz dwudziesty odbył się marsz amazonek "Kocham Cię Życie". Wydarzenie ma na celu m.in. zachęcenie do badań profilaktycznych, kluczowych w przeciwdziałaniu nowotworom piersi. Zobacz zdjęcia.

- Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystkich ludzi uszczęśliwię. Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba. I nic więcej mi nie trzeba - hymn elbląskich amazonek rozpoczął dwudziesty już marsz "Kocham Cię życia" ulicami miasta. Przypomnijmy, że w tym roku elbląskie amazonki obchodzą swój srebrny jubileusz. Od 25 lat przełamują one stereotyp myślenia związanego z rakiem piersi. Są nadzieją dla kobiet i udowodniają, że są nieustraszonymi wojowniczkami w walce o swoje życie i zdrowie.

- Spotykamy się na kolejnym marszu i wszystkie one były i będą bardzo ważne. Cieszę się, że w tym roku jeszcze więcej szkół odpowiedziało na nasz apel zachęcający do udziału w nim. Niestety, zachorowalność na raka piersi bardzo wzrasta, mimo, że mówi się o nim coraz więcej. Moim zdaniem, oprócz innych czynników, ważny jest też styl życia. Żyjemy w szalonym tempie, w ciągłym stresie. Nie umiemy sobie poradzić ze stresem, zapominamy, że aby być zdrowym, ważne jest to, co jemy, ale też jak żyjemy. Oczywiście bardzo ważna jest profilaktyka - mówi Danuta Tchorowaska, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek.

Marsz "Kocham Cię Życie" odbywa się w październiku, gdyż jest on miesiącem profilaktyki raka piersi. Rak piersi to najczęstszy nowotwór u kobiet. Profilaktyka nowotworów piersi opiera się na utrzymaniu prawidłowej masy ciała, ograniczeniu spożycia alkoholu, unikaniu tytoniu oraz ograniczeniu stosowania hormonalnej terapii zastępczej. Fundamentalną rolę odgrywa także regularne badanie piersi w celu wykrycia choroby na wczesnym etapie zaawansowania. Guz piersi jest możliwy do wykrycia podczas samobadania piersi, w badaniu palpacyjnym wykonanym przez lekarza lub w badaniu obrazowym (mammografia, badanie USG, rezonans magnetyczny).”

