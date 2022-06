Wczoraj (27 czerwca) na zaproszenie Elżbiety Gelert Elbląg odwiedziła Barbara Nowacka, również posłanka Koalicji Obywatelskiej. Podczas tego spotkania działaczka polityczna i feministyczna prowadziła rozmowy skupiające się wokół hasła "Sprawy Kobiet". O czym konkretnie mówiła?

- Jesteśmy po bardzo ciężkich latach, moim zdaniem szczególnie ciężkich dla kobiet – mówiła Barbara Nowacka. Przypomniała o kwestiach takich jak wyrok TK dotyczący aborcji, wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa czy agresji Rosji na Ukrainę.

- Dążymy do tego, żeby mieć dokładnie taką samą pensję jak mężczyźni na tym samym stanowisku i połowę władzy wszędzie tam, gdzie tą władzą się dzielimy – powiedziała o postulowanych przez nią zmianach w zakresie obecności kobiet w życiu społecznym i politycznym.

- Kobiety nie będą decydowały się na dziecko, jeżeli nie będą miały praw, nie będą miały bezpieczeństwa, nie będą miały dostępu do in vitro, dostępnego lekarza, ale też nie będą miały gdzie mieszkać – podkreślała posłanka. Przypomniała też o sprawach związanych z potrzebą odpowiednich zarobków czy o obecności kobiet w życiu społecznym kulturalnym, sporcie czy w sprawowaniu władzy.

- Moje doświadczenie pokazuje, że kobiety są tam, gdzie trzeba rozwiązać problem – mówiła posłanka. - Pomóc uchodźcom, ogarnąć jedzenie, zorganizować zbiórkę, poszyć maseczki, kiedy zaczyna się pandemia, są tam, gdzie być trzeba, żeby społeczeństwo istniało i funkcjonowało. Pomóc starszym sąsiadom, pójść do niewdzięcznej pracy często nisko płatnej, tu mam na myśli chociażby nauczycielki, których jest zdecydowana większość, a wtedy, kiedy chodzi o władzę, to tych kobiet robi się coraz mniej i mniej. Wystarczy spojrzeć na samorządy. Na 16 województw jedna kobieta od nas, z Koalicji Obywatelskiej, marszałek, robiąca gigantyczną pracę dla polityki senioralnej, zdrowotnej, dla kultury... - wymieniała Barbara Nowacka. Przyznała, że więcej kobiet jest już w radach. - Bo, mówiąc szczerze, tam są konkretne problemy i zadania, a władzy mniej...

Posłanki podczas spotkania zachęcały kobiety, które chcą się angażować w sprawowanie władzy i życie polityczne w kraju, by nie bały się tego robić.

Fot. Anna Dembińska

- Bardzo nam zależy na tym, żeby były takie osoby. To nie sztuka, ż wrzucimy na siłę naprzemiennie co drugą kobietę, która wystartuje na liście, a nie będzie tego chciała. Najważniejsze to chcieć – mówiła posłanka Gelert. - Sporo kobiet jest w samorządach, ale my w tej chwili szukamy kobiet do tej polityki parlamentarnej, do Senatu i do Sejmu... - zachęcała. Podkreślała, że w działalności społecznej i politycznej potrzeba różnych ludzi, "młodych, starszych, w średnim wieku, kobiet, mężczyzn" itd.

Barbara Nowacka podczas spotkania poruszyła też takie kwestie jak polska edukacja, rosnąca inflacja, wybory parlamentarne i związana z nimi kwestia połączenia sił opozycji. Mówiła też m. in. o tym, jak ważne jest wzajemne wspieranie się różnych organizacji i tworzenie sieci wzajemnych kontaktów.

- To się samo nie zmieni, będzie grupa mężczyzn, która jest wrażliwa, ale my to wiemy, że tę nogę do drzwi tego pokoju trzeba wstawić. I to nie dlatego, żeby chcemy, żeby było sympatycznie, tylko mamy sprawy do załatwienia – mówiła o obecności kobiet w polityce.

Parlamentarzystki i uczestniczki spotkania rozmawiały też m. in. o kwestiach takich, jak partnerskie relacje w związkach, wspierających zaangażowanie kobiet w różnych przestrzeniach życia, o problemie przemocy wobec kobiet, polityce partii rządzącej i jej wpływie na życie nie tylko kobiet, ale też np. ludzi młodych.

- PiS strasznie nie lubi społeczeństwa obywatelskiego, dlatego tnie samorządy, dlatego próbuje kontrolować organizacje pozarządowe, dlatego tłamsił demonstracje – stwierdziła m. in. Barbara Nowacka. Odwołała się tu do nowego podręcznika dla uczniów o historii i teraźniejszości, gdzie kwestie społeczeństwa obywatelskiego miały zostać pominięte.

Posłanka zachęcała m.in. do kontrolowania nadchodzących wyborów, wypowiedziała się o stosunkach międzynarodowych Polski, stosunku rządu do Unii Europejskiej, działalności spółek Skarbu Państwa, poruszyła też kwestie związane z ubóstwem menstruacyjnym. Spraw poruszonych na spotkaniu było oczywiście jeszcze więcej.