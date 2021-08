Bażantarnia w grze na smartfony

Kraina Buka to aplikacja, która stanowi swego rodzaju przewodnik dla odwiedzających Wysoczyznę Elbląską. Od niedawna przy jej pomocy możemy zagrać w grę terenową polegającą na odkrywaniu zakątków Bażantarni.

„Odkrywca Bażantarni” to kolejna – po „Zdobywcy Wysoczyzny Elbląskiej” - gra udostępniona w aplikacji. Do odkrycia w parku leśnym jest 11 punktów, wśród nich choćby wiata Bartek czy Diabelski Kamień. Aplikacja zachęca do odwiedzenia poszczególnych miejsc – podając m. in. dzielącą nas od nich odległość i wskazówki lokalizacyjne - i może stanowić dodatkową motywację do odbycia leśnego spaceru. Mierzy także czas, jaki użytkownik poświęca na wyprawę po Bażantarni. By zaliczyć poszczególne punkty, trzeba odpowiedzieć na pytania, niekiedy zeskanować kod QR znajdujący się w danym miejscu.

- Bażantarnia poleca się do odkrywania – zachęca do zabawy Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

„Nasza gra nie odkryje przed Tobą wszystkich uroków Bażantarni, ale mamy nadzieję, że zachęci Cię do ponownych wizyt i odkrywania tego niezwykłego miejsca. Aby odwiedzić wszystkie punkty musisz pokonać trasę mierzącą około 6 km” - podaje aplikacja.

Kraina Buka to aplikacja dla smartfonów z systemem Android. Pokazuje dostępne szlaki turystyczne, zawiera informacje o poszczególnych miejscach i atrakcjach.