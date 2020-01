Będą pływać i jeździć nowym sprzętem

Łódź osiąga prędkość do 80 km na godzinę i może pływać po wodach morskich, posłuży do patrolowania akwenów wodnych. Z kolei na drogi wyjedzie pięć nowych radiowozów, w tym jeden terenowy. Komenda Miejska Policji w Elblągu otrzymała sześć nowych pojazdów, które sfinansowały samorządy, województwo oraz państwo. Zobacz więcej zdjęć.

Pojazdy uroczyście przekazano na parkingu przed komendą przy al. Tysiąclecia. Łódź służbową Parker 800 elbląscy policjanci dostali już kilka miesięcy temu, ale dopiero dzisiaj oficjalnie dołączyła do wyposażenia. Posiada dwa silniki o mocy 150 koni mechanicznych, może na niej przebywać osiem osób, jest przystosowana do służby na wodach morskich, a maksymalna prędkość jaką może osiągnąć to 80 km na godzinę. Kosztowała nieco ponad 442 tys. zł, na jej zakup marszałek województwa przekazał 200 tys. zł, reszta to środki pochodzące z ministerialnego programu modernizacji policji. Jeden z radiowozów jest samochodem terenowym – to 5-osobowa toyota land cruiser o mocy 180 koni mechanicznych (jej wartość to niecałe 202 tys. zł), ponadto elbląscy policjanci dostali samochód kia ceed (140 koni mechanicznych, 5-osobowy, wartość – niemal 88 tys. zł). Oba pojazdy sfinansowano ze środków programu modernizacji policji. Przekazano również trzy radiowozy hyundai i30, 5-osobowe, o mocy 140 koni mechanicznych. Łączny koszt ich zakupu to 270 tys. zł. Połowę środków przekazało osiem samorządów - Miasto Elbląg (59 tys. zł), Miasto i Gmina Pasłęk (35 tys. zł), Starostwo Powiatowe (25 tys. zł), Gmina Elbląg (5 tys. zł), Gmina Tolkmicko (5 tys. zł), Gmina Rychliki (4 tys. zł), Gmina Milejewo (3 tys. zł), Gmina Markusy (1,5 tys. zł), reszta pochodzi z programu modernizacji policji.

Wtorkowe (22 stycznia) przekazanie pojazdów było również okazją do podsumowania 2019 r.

- To był bardzo pracowity, trudny rok, ale też, patrząc na wyniki i efekty naszej pracy, był to dobry rok. Mniejsza przestępczość w porównaniu do 2018 r., mniej przestępstw kryminalnych, włamań i uszkodzeń mienia, zdarzeń w ruchu drogowym. Po raz pierwszy od wielu lat mamy tylko trzy ofiary śmiertelne, w poprzednich latach było ich 11, 15, 18. Było mniej wypadków, tyle samo kolizji, za to trochę więcej kradzieży – wyliczał insp. Robert Muraszko, Komendant Miejski Policji w Elblągu.

Jak podkreślał policjanci mają za sobą tysiące spotkań w zakresie działań prewencyjnych, w sumie uczestniczyło w nich blisko 30 tys. osób.

- Dziennie wychodziło do służby 60 policjantów [patrol i interwencja, obchód – red.], codziennie wyjeżdżało 21 policjantów ruchu drogowego, każdego dnia przebadano 180 kierowców na zawartość alkoholu. Odbyło się 15 tys. interwencji, ujawniono ponad 40 tys. wykroczeń – wyliczał insp. Muraszko.

Postępowań w zakresie oszustw kryminalnych czy przestępczość gospodarczej było mniej, ale one, jak zaznaczał komendant, zajmują więcej czasu.

- Wykrywalność kryminalna na poziomie 70 proc. na tle powiatu i województwa wypada dobrze, jestem z tego zadowolony, ale jest jeszcze wiele do zrobienia – podsumował insp. Robert Muraszko.

W minionym roku elbląscy policjanci, jako pierwsi w województwie, używali kamer przyczepionych do mundurów.

Czego nie udało się zrobić w minionym roku? Czego by sobie życzyli policjanci?

- Wspominałem o dużej ilości czynności dochodzeniowo – śledczych. Chciałbym i życzyłbym moim policjantom, żeby obciążenie sprawami było dużo mniejsze, dobrze byłoby pozyskać etaty na ten cel. Na razie jest to jednak mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe, ale musimy tę pracę tak zorganizować, aby dochodzeniowcom było lepiej pracować – wyjaśniał szef elbląskiej policji.

Insp. Robert Muraszko, szef elbląskiej policji (fot. mw)

Obszarem, który nadal wymaga uwagi jest transport.

- Mimo że otrzymaliśmy dziś łódź oraz pięć samochodów oznakowanych – dodał insp. Muraszko. - Ten tabor jest mocno eksploatowany, dzień w dzień tylu policjantów wyjeżdża do służby, robi kilometry, realizuje czynności. Tak naprawdę co trzy lata powinniśmy mieć ten sprzęt odnawiany.

Padły również pytania o nową komendę, jak mówił szef elbląskiej policji procedury trwają.

- Mam nadzieję, że w tym roku wbijemy tę łopatę. Mamy już decyzję o lokalizacji inwestycji celu użytku publicznego, obecnie w Komendzie Głównej Policji przygotowany jest program inwestycji, który czeka na zatwierdzenie – tłumaczył insp. Muraszko. - Zatwierdzony został już program inwestycji na budowę posterunku w Młynarach, na zatwierdzenie czeka program inwestycji na budowę posterunku w Tolkmicku.