 Bezpieczeństwo lokatorów przede wszystkim. ZBK wyjaśnia

Zarząd Budynków Komunalnych przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu z uwagi na zamieszczane na jednym z lokalnych dzienników internetowych publikacje, w sprawie podejmowanych działań w zakresie modernizacji instalacji gazowych, czuje się w obowiązku udzielić informacji wyjaśniającej.

W naszej ocenie cykl artykułów nawołuje do anonimowego szkalowania ZBK w ramach forum pod artykułem. Na powyższe nie możemy się zgodzić, albowiem każdego dnia świadczymy usługi dla mieszkańców i w większości przypadków spotykamy się ze zrozumieniem i życzliwością z ich strony. W naszym odczuciu artykuły mają na celu wskazanie negatywnego wizerunku Zarządu Budynków Komunalnych, w tym osób tam pracujących.

Już sam tytuł publikowanych artykułów sugeruje, że działania podejmowane przez ZBK nie są skuteczne. A jest to nieprawda, gdyż mieszkańcy budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych mogą czuć się bezpiecznie, instalacja gazowa została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.

W kontekście sprawy należy wskazać, że w wyniku zleconej kontroli w Zarządzie Budynków Komunalnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały skierowane do odpowiednich organów. Kontrola wykazała również nieprawidłowości w innych aspektach, w tym w sprawach kadrowych.

Należy w tym miejscu stwierdzić, że podjęte decyzje o przeprowadzeniu wymiany całych instalacji gazowych związane są przede wszystkim z ich złym stanem technicznym. Kontynuowanie w kolejnym roku czynności jedynie w zakresie bieżących napraw instalacji było nieuzasadnione ekonomicznie. Część budynków z różnych przyczyn nie była w pełni poddana corocznym obligatoryjnym przeglądom, służby techniczne ZBK nie posiadały pełnej informacji o stanie technicznym instalacji gazowych w administrowanych budynkach.

Realizacja nowej instalacji gazowej to szereg czynności, które bezsprzecznie należy wypełnić. W takiej sytuacji przepisy wymuszają na właścicielu budynku obowiązek sporządzenia dokumentacji technicznej przez uprawnionego projektanta, uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych na podstawie których można wybudować nową instalację gazową. Wszystkie te działania muszą być poprzedzone wyborem wykonawcy w ramach postępowania przetargowego. Z podobnymi problemami borykają się również wspólnoty mieszkaniowe, jako właściciele lokali w tych budynkach znamy ten problem. Jednakże to my staliśmy się kierunkiem ataku jednej z gazet internetowych.

Nie mniej jednak najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Mając na względzie kolejną ocenę stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach gminnych chcemy uwzględnić wszystkie zgłaszane do nas uwagi, będą one miały dla nas istotne znaczenie przy podejmowanych działaniach.

Wszystkich mieszkańców zasobów gminnych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z pracownikami Punktów Obsługi Najemców, celem udzielenia szczegółowych informacji, co do zgłaszanych problemów. Jako administrator budynków komunalnych, rozwiązujemy problemy naszych mieszkańców, w miarę możliwości finansowych, dbając przede wszystkich o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

