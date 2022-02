Biedronka made in China (Opowieści z lasu, odc. 311)

„Biedroneczki są w kropeczki”, ale tych kropeczek może być więcej lub mniej. Konkretna biedronka, o której dziś mowa w naszym cyklu, ma tych kropeczek sporo. Spotkamy ją nie tylko na łonie natury, chętnie odwiedza też nasze mieszkania...

Mowa tu o biedronce azjatyckiej.

- Biedronka azjatycka (in. biedronka arlekin) pochodzi ze wschodniej i środkowej Azji. W 1916 roku Amerykanie sprowadzili ją do Kalifornii, celem ochrony upraw przed owadami wyrządzającymi szkody. Z czasem owad przeniósł się do innych stanów. Ostatecznie gatunek opanował całą Amerykę Północną, Południową oraz Afrykę – podają strony Lasów Państwowych. Z Kanady do Europy sprowadzono je w latach 80' w celu zwalczenia plagi mszyc. W Polsce zaobserwowano ją w 2006 roku. I nie była to dobra wiadomość, bo to gatunek inwazyjny, który wypiera inne...

Graf. Lasów Państwowych

Biedronkę azjatycką, jak podkreślają leśnicy, łatwo pomylić z biedronką siedmiokropką. Azjatycka może mieć kolor żółty, pomarańczowy, czerwony, nawet czarny. Azjatyckie biedronki gryzą częściej niż nasze "rodzime", co u niektórych osób może wywołać reakcję alergiczną. Pomoc w rozpoznaniu naszej dzisiejszej bohaterki na dołączonej infografice...

- W odruchu obronnym biedronki wydzielają z gruczołów udowo-goleniowych odnóży żółtą, drażniącą ciecz, która trwale barwi skórę i ubrania – podają Lasy Państwowe. Te biedronki odwiedzają nasze mieszkania traktując je niczym azjatyckie skalne wzniesienia, bo to w ich szczelinach chowają się zimą na "ojczystym" kontynencie.

Jak podaje portal ekologia.pl, biedronka azjatycka lubi liściaste lasy, ale zasadniczo nie jest wybrednym stworzeniem. To drapieżnik, w którego menu znajdują się owady, larwy, poczwarki, jaja, chociaż nie pogardzi też roślinnym pokarmem...

- Żyje od 30 dni do 3 lat – podaje strona.