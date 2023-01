Bilety Intercity w górę

11 stycznia wchodzi w życie podwyżka cen biletów na pociągi obsługiwane przez Intercity. Spółka podwyżki tłumaczy wzrostem cen energii i zachęca do korzystania z biletów promocyjnych. Sprawdziliśmy cena na trasie Elbląg - Olsztyn.

PKP Intercity poinformowało o podwyżce cen biletów. ltóra wejdzie w życie 11 stycznia. Spółka w komunikacie wzrost cen tłumaczy podwyżką cen energii elektrycznej: - W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18%. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją - na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity - możemy przeczytać w komunikacie prasowym.

Najbardziej zdrożeją pociągi typu Pendolino (o 17,8 proc.), pociągi kategorii Intercity zdrożeją o 17,4 proc., TLK/IC - 11,8 proc. Spółka tłumaczy podwyżki i zachęca do korzystania z promocji.

Co to oznacza dla elblążan? Postanowiliśmy sprawdzić w internecie ceny biletów na trasie Elbląg - Olsztyn. Założenie jest proste: wchodzimy na stronę pkp.pl i kupujemy bilet na podróż dziś (7 stycznia) w poniedziałek 9 stycznia i tydzień później - 16 stycznia. Na te same pociągi. Testy robiliśmy dziś (7 stycznia) w godzinach 14 - 15

Klik... Na początek do Olsztyna. IC 16:51 z Elbląga, w stolicy województwa jest o 18:50. Dziś ten bilet kosztuje 33 zł, w poniedziałek 9 stycznia cena spada do... 14 złotych, bo trafiliśmy na promocję Promoplus. Tydzień później jest jeszcze taniej, bo system proponuje nam... 9 złotych w promocji Superpromo.

Przy okazji sprawdzamy jak na tym tle wygląda konkurencja czyli Polregio. Pociąg wyjeżdża z Elbląga o 18:54, do Olsztyna dojeżdża o 20:42. Dziś system proponuje cenę 28,40 zł, w poniedziałek, 9 stycznia cena nie zmienia się, podobnie jak tydzień później.

Jak informuje trójmiejski oddział Gazety Wyborczej wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna zapowiedział podwyżkę biletów pociągów Polregio obsługiwanych przez pomorski oddział spółki od 1 kwietnia. Pociągi tego przewoźnika obsługują połączenia na trasie Elbląg - Gdynia.