Biometanowni na razie nie będzie

Władze Pasłęka pozytywnie rozpatrzyły wniosek Firmy Torfex, która planowała budowę biometanowni w Pasłęku, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie tej inwestycji. To oznacza, że na razie nie będzie ona realizowana.

Informacja o planach budowy biometanowni w Pasłęku przez kilkanaście miesięcy polaryzowała społeczność tej gminy. Grupa przedsiębiorców i część mieszkańców sprzeciwiała się inwestycji. W tej sprawie odbyła się też publiczna, burzliwa debata z udziałem inwestora, czyli firmy Torfex, mieszkańców oraz pasłęckich radnych. Sprawą zajmowaliśmy się na naszych łamach kilka razy.

Pod koniec czerwca inwestor złożył w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasłęku wniosek o zawieszenie "postępowania w sprawie przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie biometanowni o mocy do 2,5 MW na działce Nr 54/2 Obr. 4 miasta Pasłęk oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego przedsięwzięcia.”

Torfex nie uzasadnił swojego wniosku. Władze Pasłęka rozpatrzyły go pozytywnie, zlecając wcześniej opracowanie opinii prawnej w tym zakresie. Podkreślmy, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiesza się, jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu. I w tym przypadku, jak oceniły władze Pasłęka, taka przesłanka nie zachodzi.

- Jedyną przesłanką, którą mógłby kierować się organ przy ewentualnej odmowie zawieszenia postępowania na podstawie art. 86d ust.1 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, w oparciu, o który inwestor złożył wniosek o zawieszenie postępowania jest wskazanie konkretnego, zidentyfikowanego w danej sprawie interesu społecznego i udowodnienia, że jest on na tyle ważny i znaczący, iż bezwzględnie wymaga ograniczenia i uprawnienia inwestora do zawieszenia postępowania. W tym przypadku taka sytuacja nie występuje ponieważ zawieszenie postępowania w ocenie organu nie zagraża interesowi społecznemu. Postępowanie jest prowadzone dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – czytamy w postanowieniu wydanym przez burmistrz Pasłęka.

Dodajmy, że wydanie negatywnej decyzji środowiskowej zamknęłoby drogę do realizacji tej inwestycji. Do Urzędu Miejskiego w Pasłęku wpłynęły też dwa odrębne wnioski dotyczące tego postępowania. Składający je chcieli oddalenia wniosku firmy Torfex.

Władze Pasłęka uznały jednak, co zaznaczyły w decyzji, że wniosek Torfexu "nie daje podstaw do założenia, że skorzystanie przez inwestora z uprawnienia do zawieszenia postępowania, ma charakter obejścia prawa".