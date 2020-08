Bitwa, która zdecydowała o losach świata

W tym roku obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, która była kluczowym momentem wojny polsko – bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i zapobiegła rozprzestrzenieniu komunizmu na Europę Zachodnią. To także Święto Wojska Polskiego, które uroczyście obchodzili żołnierze 16. Pułku Logistycznego w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Wojna polsko-bolszewicka była próbą sił pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, która chciała podbić i podporządkować sobie państwa europejskie. Te, po zakończonym sukcesem bolszewików konflikcie, miały stać się republikami sowieckimi. Kulminacyjnym momentem wojny była Bitwa Warszawska, nazywana Cudem nad Wisłą (13-25 sierpnia 1920 r.). Zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i przekreśliła plany bolszewików na ekspansję Europy. Przez brytyjskiego polityka Edgara D’Abernona bitwa określona została jako 18. z przełomowych bitew w historii świata. Wielu elblążan broniło Ojczyzny przed bolszewikami w latach 1919-21. Są pochowani na cmentarzach Dębica i Agrykola. Warto przypomnieć m.in. Bronisława Jana Schlichtingera, Wacława Ługowskiego, Feliksa Kamińskiego, Mieczysława Rudaka, Adama Tabiszewskiego. W setną rocznicę Cudu nad Wisłą”żołnierze 16. Pułku Logistycznego oddają cześć i honor weteranom tamtych wydarzeń. - To był patriotyzm najwyższej próby - mówi dowódca 16 plog płk Piotr Pankowski. - Sercem wiernym Ojczyźnie i orężem uczestniczyli w wydarzeniach, które wpłynęły na losy Polski i Europy. Bo, cytując słowa marszałka Józefa Piłsudskiego z przemówienia do kawalerów Orderu Virtuti Militari w styczniu 1920 r.: „Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun, co błyska, a gdy trzeba – uderzy” - dodaje płk Pankowski. Aby upamiętnić rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego w kompleksie koszarowym przy ul. Łęczyckiej odbył się uroczysty apel. Dowódca 16 plog podziękował żołnierzom za służbę i odpowiedzialność, jaką przyjmują na siebie dbając o bezpieczeństwo Ojczyzny. Wspomniał także tych, którzy zginęli wypełniając swój żołnierski obowiązek poza granicami kraju. Zapalono znicze przy pamiątkowych tablicach – kpr. Andrzeja Zielke i kpr. Krystiana Andrzejczaka. Były wyróżnienia i awanse, a nowo przybyli żołnierze złożyli przysięgę wierności Rzeczypospolitej Polskiej. 15 sierpnia delegacja 16. Pułku Logistycznego w Elblągu weźmie udział w miejskich obchodach setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. W katedrze pw. św. Mikołaja zostanie odprawiona uroczysta msza święta, a pod pomnikiem upamiętniającym waleczne serca polskich żołnierzy na skwerze Witolda Pileckiego złożone zostaną kwiaty.