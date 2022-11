Black Friday w NaWynos! Dania 50% taniej.

Po ogłoszeniach to kolejny element układanki, którą portEl.pl dorzuca dziś do akcji Black Friday. W niektórych lokalach, na wybrane dania, otrzymacie dziś rabat 50%. To wyjątkowa okazja, aby skosztować ulubionych dań, wziąć udział w Black Friday nie ruszając się z domu lub pracy. Pamiętajcie, że rabat działa tylko w serwisie NaWynos.

Rabat na zamówione posiłki w serwisie NaWynos nie powinien dziwić nikogo, przecież jest on od zawsze. Dziś jednak, niektóre lokale zdecydowały się podsycić nasze apetyty serwując aż 50% zniżki na wybrane dania. Co tam znajdziemy? Pizzę, makaron spaghetti, a ponad to dania polskie, wyśmienite desery i wiele, wiele więcej. A to wszystko za 1/2 ceny. Szukajcie w NaWynos specjalnie oznaczonych restauracji, a w ich menu, grafiki oznaczającej rabat. Jak zwykle serwis NaWynos życzy smacznego!

----autopromocja----