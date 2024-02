Blokada w Nowym Dworze Gdańskim. Uwaga na objazdy

Rolnicy codziennie blokują węzeł S7 w Nowym Dworze Gdańskim. W efekcie kierowcy muszą korzystać z objazdów m.in. przez Marzęcino i Kmiecin. – Będziemy protestować dłużej niż do 10 marca – mówią rolnicy.

- Każdego dnia podczas protestu rolników 27 policjantów w 11 punktach kierują ruchem oraz wskazują drogi objazdu. W związku z tym apelujemy do wszystkich kierowców o zrozumienie oraz cierpliwości i przede wszystkim stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, którzy każdego dnia niezależnie od warunków atmosferycznych kierują nas na objazdy i zapewniają płynność ruchu – informuje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Codziennie blokady odbywają się przeważnie w godz. 8-16, kierowcy muszą korzystać z objazdów. Przejazd z Elbląga do Nowego Dworu trwa obecnie nawet ponad godzinę.

Tak wyglądają objazdy

Od Gdańska w kierunku Elbląga

pojazdy ciężarowe : Węzeł S-7 Żuławy Wschód - Rychnowo Żuławskie - Nowy Dwór Gdański

- Tczewska- Warszawska – Starocińska - Marzęcino - Kępki - Bielnik - Kazimierzowo - S7

pojazdy osobowe : Węzeł S-7 Żuławy Wschód - Rychnowo Żuławskie - Kmiecin - Solnica- Jazowa - Kazimierzowo - S-7

od Elbląga w kierunku Gdańska:

pojazdy ciężarowe: Elbląg – Kępki - Marzęcino - Nowy Dwór Gdański- Rychnowo Żuławskie - kierunek S-7

pojazdy osobowe: Elbląg- Jazowa - Solnica - Kmiecin - Rychnowo Żuławskie - kierunek S-7

- W miejscowości Kępki jedziemy przez wąski most, dlatego ruch odbywa się wahadłowo.

Ruch od Węzła Żuławy Wschód w stronę Gdańska oraz ruch w kierunku Malborka odbywa się płynnie – informują policjanci.

Protestujący są zdeterminowani

Rolnicy zapowiadają, że ich protesty będą trwały do skutku, to znaczy do spełnienia postulatów związanych m.in. z przywozem do Polski produktów żywnościowych z Ukrainy.

(fot. Żuławy TV)

- Nie zawiesimy protestu. Po spotkaniu z zespołem parlamentarnym muszą być efekty. Będziemy protestować do skutku. Jeśli będzie trzeba, to będziemy protestować dłużej niż do 10 marca - zapowiada Andrzej Sobociński z Pomorskiej Izby Rolniczej w wypowiedzi dla Żuławy TV.

Rolnicy czekają na spotkanie z zespołem parlamentarnym, które ma się odbyć w Kmiecinie w sobotę o godz. 17. Zespół parlamentarny tworzą: posłanka Magdalena Kołodziejczak (przewodnicząca), senator Jerzy Wcisła (wiceprzewodniczący), senator Leszek Czarnobaj, posłanka Elżbieta Gelert i poseł Piotr Adamowicz.