Bombka na choinkę i prezent pod drzewko

Dla łasuchów m.in. ciasta i miody. A dla wszystkich: ręcznie robione ozdoby świąteczne, prezenty pod choinkę. Dziś do godziny 17. w elbląskim Światowidzie trwa Sztukateria – Jarmark Wyrobów Artystycznych. Zobacz zdjęcia.

Wystarczy wejść do Światowida i widać już świąteczny nastrój. Najpierw coś dla łasuchów: wszelkiego rodzaju ciasta, miody, przetwory... Ślinka sama cieknie. Wystarczy kupić i skosztować.

Idziemy dalej. Na głównej sali kupić można wiele rzeczy, które w domu wprowadzą świąteczny nastrój. Od niebanalnych ozdób na choinkę do prezentów, które znajdą się pod choinką w wigilijny wieczór. - Mamy tu bombki robione metodą kanzashi. Polega ona na odpowiednim składaniu tasiemki, następnie układa się wzór i przykleja do styropianowej bombki. Taka jedną ozdobę robię około 3 – 4 godzin. Do tego stroiki świąteczne z szyszek oraz aniołki robione tą samą metodą jak bombki – mówi Anna Waszkiewicz, jedna z osób która wystawiła swoje stoisko w Światowidzie.

Bombki mają rożne wzory, do wyboru, do koloru. Aniołki tylko czekają na to, żeby upiększyć bożonarodzeniowe drzewko. A co może znaleźć się pod choinką. Może ręcznie robiona lalka? - Z materiałów ekologicznych szyję laleczki. Każda jest niepowtarzalna, ręcznie robiona. Staram się, żeby każda była inna. Wzorce czerpię trochę z internetu, trochę z wyobraźni. Stworzenie jednej lalki trwa około tygodnia – zdradza Elżbieta Jastrzębska, która również wystawiła swoje produkty na jarmarku.

A to tylko niektóre rzeczy, które można kupić, obejrzeć na trwających dziś jarmarku Sztukateria w CSE „Światowid”. Sztukateria potrwa do godziny 17.