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Brak dojazdu od ul. Fromborskiej do „Smoków"

 Elbląg, Brak dojazdu od ul. Fromborskiej do „Smoków"
Fot. arch. portEl.pl

Departament Zarząd Dróg informuje o utrudnieniach na drodze powiatowej ul. Jelenia Dolina w Elblągu. Z powodu intensywnych prac konserwacyjnych na środkowym odcinku drogi, dojazd od strony ul. Fromborskiej do Jeleniej Doliny (popularnych „Smoków") będzie niemożliwy.

Utrudnienia rozpoczną się dziś (24 czerwca 2026 r.) i potrwają do piątku (26 czerwca 2026 r.) włącznie.

Kluczowe informacje o utrudnieniach

  • Czas blokady: Środa (24.06) – Piątek (26.06), codziennie w godzinach 7:00 – 15:00.
  • Miejsce prac: Środkowy fragment ul. Jeleniej Doliny (w zarządzie ZDP).
  • Skutki: Brak możliwości przejazdu tym odcinkiem od ul. Fromborskiej w stronę kąpieliska.

 

Proponowany objazd

Wszystkich mieszkańców oraz miłośników „Smoków" zmierzających nad wodę prosimy o omijanie zamkniętego odcinka. Jako trasę alternatywną proponujemy dojazd od strony Milejewa.

Prosimy o wyrozumiałość, dostosowanie planów podróży oraz zachowanie szczególnej ostrożności


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