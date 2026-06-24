Brak dojazdu od ul. Fromborskiej do „Smoków"

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Departament Zarząd Dróg informuje o utrudnieniach na drodze powiatowej ul. Jelenia Dolina w Elblągu. Z powodu intensywnych prac konserwacyjnych na środkowym odcinku drogi, dojazd od strony ul. Fromborskiej do Jeleniej Doliny (popularnych „Smoków") będzie niemożliwy.

Utrudnienia rozpoczną się dziś (24 czerwca 2026 r.) i potrwają do piątku (26 czerwca 2026 r.) włącznie. Kluczowe informacje o utrudnieniach Czas blokady: Środa (24.06) – Piątek (26.06), codziennie w godzinach 7:00 – 15:00 .

Środa (24.06) – Piątek (26.06), codziennie w godzinach . Miejsce prac: Środkowy fragment ul. Jeleniej Doliny (w zarządzie ZDP).

Środkowy fragment ul. Jeleniej Doliny (w zarządzie ZDP). Skutki: Brak możliwości przejazdu tym odcinkiem od ul. Fromborskiej w stronę kąpieliska. Proponowany objazd Wszystkich mieszkańców oraz miłośników „Smoków" zmierzających nad wodę prosimy o omijanie zamkniętego odcinka. Jako trasę alternatywną proponujemy dojazd od strony Milejewa. Prosimy o wyrozumiałość, dostosowanie planów podróży oraz zachowanie szczególnej ostrożności

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta