Budynek po III LO przejmie marszałek. Za złotówkę

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej radni mają wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości między elbląskim samorządem a województwem warmińsko-mazurskim. Elbląg zyska zabudowaną działkę przy ul. Junaków, a przekaże marszałkowi budynek po III LO przy ul. Saperów.

Budynek po III LO przy ul. Saperów stoi pusty od 2018 roku, czyli od przeprowadzki szkoły na ul. Robotniczą. Władze miasta planowały początkowo zaadaptować go na mieszkania ETBS, ale okazało się to niemożliwe z przyczyn technicznych. Chodziło m.in. o względy przeciwpożarowe i wspólną klatkę z mieszczącą się po sąsiedzku Szkołą Policealną im. Jadwigi Romanowskiej, której organem prowadzącym jest zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

To właśnie dlatego w ostatnim czasie pojawił się pomysł, by budynek przy III LO przekazać właśnie zarządowi województwa, w zamian uzyskując od marszałka inną nieruchomość leżącą na terenie Elbląga. Wybór padł na ponadpółhektarową działkę przy ul. Junaków, na której mieszczą się budynki po Ochotniczych Hufcach Pracy (przeprowadziły się do nowej siedziby przy ul. Związku Jaszczurczego).

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Osiek - Junaków w Elblągu, przeznaczeniem podstawowym terenu są obiekty usługowe, biura, z dopuszczeniem budowy garaży wielopoziomowych, baz noclegowych hufca. Częściowo nieruchomość przeznaczona jest na cele komunikacyjne. Nabycie nieruchomości przez Gminę od Województwa Warmińsko - Mazurskiego, następuje na realizację zadań własnych gminy, w trybie art. 14 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - za cenę obniżoną 1,00 zł netto. W związku z tym, iż wartość nieruchomości przekracza kwotę 300 tys. zł, na jej nabycie wymagana jest zgoda Rady. Mając powyższe na uwadze uzasadnione jest podjęcie przedłożonego projektu uchwały przez Radę Miejską w Elblągu – czytamy w projekcie uchwały dotyczące nieruchomości przy ul. Junaków.

Podobną treść ma uchwała w sprawie budynku przy ul. Saperów, który ma powierzchnię prawie 2,5 tys. m kw. i mieści się na działce o powierzchni niemal 1900 m kw.

- Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Miasteczka Szkolnego w Elblągu, na terenie oznaczonym symbolem 16.UP - tereny usług publicznych, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi oświaty, kultury, opieki społecznej, obiekty administracji publicznej, tereny zieleni, sportu i rekreacji – czytamy w projekcie uchwały.

Z naszych informacji wynika, że do budynku po III LO mają się przenieść Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna i Ośrodek Doskonaleni Nauczycieli, o czym pisaliśmy pod koniec ubiegłego roku.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami samorządy mogą sprzedawać innym samorządom nieruchomości poniżej ceny rynkowej. W tym wypadku cenę ustalono na symboliczną złotówkę, ale zgodę na wymienną transakcję muszą wyrazić zarówno Rada Miejska w Elblągu jak i Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.