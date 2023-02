Był Postęp, jest ruina

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Co stanie się z budynkiem po byłej spółdzielni inwalidów Postęp przy ul. Fromborskiej? Część tego kompleksu wyburzono w 2016 roku. To, co pozostało, od lat straszy pustką. Zobacz zdjęcia.

Budynek po byłym Postępie, powstały w 1979 roku, znajduje się na działce o powierzchni około pół hektara. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste, które należy do jednego z elbląskich przedsiębiorców. Jest obecnie pustostanem i powoli zamienia się w ruinę. Co właściciel planuje w tym miejscu? - W styczniu 2020 roku zostało wydane pozwolenie na rozbiórkę łącznika między budynkami, łącznik został rozebrany. W sierpniu 2020 roku użytkownik wieczysty wystąpił z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania budynku z produkcyjnego na działalność Domu Pomocy Społecznej. Taka zgoda została udzielona. W kolejnym etapie inwestor wystąpił o pozwolenie na nadbudowę piętra w istniejącym obiekcie. Pozwolenie jest ważne trzy lata – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. Jak się dowiedzieliśmy, inwestor nie zarejestrował dziennika budowy, nie ma w nim więc żadnego wpisu. Jeśli do sierpnia 2023 roku tego nie uczyni, pozwolenie na budowę wygaśnie. Dodajmy, że w 2016 roku dokonano rozbiórki biurowca po byłej spółdzielni Postęp, który mieścił się po sąsiedzku. W tym miejscu wybudowano market Biedronka.

RG