Chcą partnerstwa dla Zawodzia

W środę (2.06) w Domu pod Cisem odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie zawiązania partnerstwa na rzecz dzielnicy Zawodzie w ramach projektu prowadzonego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Zobacz zdjęcia.

Stowarzyszenie ESWIP jest blisko związane z Zawodziem. Tutaj znajduje się Dom pod Cisem, w którym prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej, sklep społeczny i hostel. Z początkiem marca tego roku stowarzyszenie rozpoczęło działania w ramach projektu Aktywne Zawodzie. - Centrum Integracji Społecznej wspiera osoby bezrobotne, w tym również niepełnosprawne, w rozwoju zawodowym, by mogły łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. W ramach Centrum prowadzimy też hostel oraz sklep społeczny. Pierwszy rok jego działalności pokazał, że sklep ma wielki potencjał. Otrzymaliśmy ponad 4 tysiące rzeczy od mieszkańców, teraz problemem jest zbyt mała powierzchnia magazynowa - przypomniała Justyna Duks, kierownik Domu pod Cisem.

- Dom Sąsiedzki to z kolei projekt, w którym głównym działaniem jest partycypacyjne zarządzanie dzielnicą. Jesteśmy w trakcie diagnozy Zawodzia - badania potrzeb jego mieszkańców, wyłoniony zostanie manager dzielnicy, który będzie koordynatorem działań partnerstwa. Dom Sąsiedzki to również edukacja obywatelska i odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców dzielnicy - mówi Anna Zasadzińska, koordynator Centrum Integracji Społecznej.

- Misją Domu Sąsiedzkiego jest kreowanie miejsca otwartego na różnorodność osób i działań, tworzonego przez lokalną społeczność, tak, by wzmocnić jej aktywność, tożsamość i odpowiedzialność za przestrzeń, w której żyje. To przestrzeń, do której zapraszamy mieszkańców, by się spotkać, wypić kawę, pogadać, podziałać i pomyśleć, co warto jeszcze zrobić. Pomysłów mamy bardzo dużo, ale idziemy za głosem mieszkańców - dodaje Zyta Wrzos, animatorka w Domu Sąsiedzkim oraz mieszkanka Zawodzia.

Aktywne Zawodzie to projekt, jak mówią jego pomysłodawcy i realizatorzy, nowatorski w skali miasta, gdyż wdraża elementy partycypacyjnego zarządzania dzielnicą. Na początek chcą zainicjować powstanie partnerstwa dzielnicowego, które w oparciu o zasoby, potrzeby mieszkańców, wspólne planowanie, opracuje plan rozwoju Zawodzia.

- Chcemy zaproponować i sami również być członkiem partnerstwa na rzecz rozwoju - zwłaszcza społecznego - Zawodzia. Partnerstwo to bardzo trudna rzecz, są przecież różne interesy, różne emocje, a nagle trzeba się skrzyknąć, rozmawiać i coś wspólnie robić. Partnerstwo jest dziełem sztuki społecznej. Jest ono oczywiście dobrowolne, to zorganizowane współdziałanie różnych podmiotów na rzecz rozwoju dzielnicy, przy zachowaniu otwartości, przejrzystości i równoprawności wszystkich jego uczestników - mówi Arkadiusz Jachimowicz, prezes zarządu stowarzyszenia ESWIP.

Jak budować takie partnerstwo?

- To dla nas jest wyzwanie. Najpierw musimy zbudować wzajemne zaufanie i wyznaczyć sobie cele. Pierwszym elementem tego budowania jest właśnie dzisiejsze spotkanie. Chciałbym, abyśmy podyskutowali, czy to ma sens? Jak to zrobić i kto to ma robić? Na początek potrzebna jest grupa inicjatywna. Jest około dziesięć organizacji pozarządowych po tej stronie rzeki i pięć instytucji. Wierzę, że część z nich będzie chciała coś robić na rzecz społeczności Zawodzia - podkreślił Arkadiusz Jachimowicz.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak, radni dzielnicy Zawodzie i jej mieszkańcy. Planowane są kolejne spotkania w sprawie partnerstwa dla Zawodzia.