Chcą się porozumieć w sprawie rzeki

Radni Tolkmicka na najbliższej (25 czerwca) sesji mają wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Wodami Polskimi w sprawie utrzymania koryta rzeki Stradanki. Temat ten polaryzował lokalną społeczność po powodzi w lipcu ubiegłego roku. Rzeka zalała wówczas spory obszar Tolkmicka, a część mieszkańców jako powód tak dużych szkód wskazywała nieregulowanie koryta.

Temat Stradanki i powodzi do dziś budzi w Tolkmicku emocje. Media społecznościowe obiegło w tym tygodniu zdjęcie zarośniętego koryta Stradanki, która w lipcu ubiegłego roku zalała sporą część miasteczka.

- Chyba Wody Polskie i gmina niewiele wniosków wyciągnęły z ubiegłorocznej powodzi, bo Stradanki niedługo znowu nie będzie widać. Jeżeli sytuacja z ubiegłego roku się kiedykolwiek powtórzy przez zaniedbanie władz i instytucji odpowiedzialnych za ten stan to gwarantuję, że mieszkańcy siłą wyciągną Was wszystkich h do odmulania i pompowania wody z piwnic i domów – napisała jedna z mieszkanek Tolkmicka pod zdjęciem.

Tematem tym mają się zająć radni Tolkmicka na najbliższej sesji. Planowane jest przyjęcie uchwały „W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w przedmiocie utrzymania koryta rzeki Stradanka stanowiącej własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Tolkmicko”.

- Rzeka Stradanka jest naturalnym ciekiem, wodą płynącą, będącą własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z Prawem wodnym utrzymanie jej jest obowiązkiem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Administrowanie wodami płynącymi polega na zarządzaniu zasobami wodnymi, ochronie środowiska, zapobieganiu powodziom i suszy oraz zrównoważonym wykorzystaniu wód. Mając na uwadze minimalizowanie ryzyka wystąpienia lokalnych podtopień podczas roztopów czy nawalnych opadów, Gmina Tolkmicko może podjąć działania w celu usprawnienia czynności podejmowanych przez PGW Wody Polskie. Prace związane z utrzymaniem i konserwacją koryta rzeki Stradanka mogą być realizowane na podstawie porozumienia Gminy Tolkmicko z PGW Wody Polskie. Przed podpisaniem porozumienia niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską w Tolkmicku uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie takiego porozumienia – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy, o których mowa mają zostać określone w porozumieniu zawartym z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Podobne porozumienie w sprawie rzeki Kumieli ma miasto Elbląg. O koryto, szczególnie na odcinku od Grobli św. Jerzego do ul. Fabrycznej, mają dbać wspólnie elbląski samorząd, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie i Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.