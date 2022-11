Chcą zorganizować referendum w sprawie odwołania władz Elbląga

Dzisiaj (2 listopada) grupa mieszkańców powiadomiła prezydenta Elbląga i komisarza wyborczego o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania władz miasta przed upływem kadencji. Pełnomocnikiem inicjatorów jest Stefan Rembelski, który wcześniej trzykrotnie kandydował na prezydenta Elbląga.

- Działając jako pełnomocnik grupy mieszkańców Elbląga zwanych dalej Inicjatorami Referendum informuję, że w dniu 2 listopada 2022 roku zgodnie z ustawą o z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym powiadomiłem Prezydenta Miasta Elbląga i Komisarza Wyborczego w Elblągu o podjęciu inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Prezydenta Miasta Elbląga i Rady Miejskiej w Elblągu – napisał do naszej redakcji Stefan Rembelski.

Dlaczego inicjatorzy referendum chcą odwołania władz miasta? W powiadomieniu złożonym w Urzędzie Miejskim i u komisarza wyborczego nie ma takiej informacji. Stefan Rembelski w rozmowie z naszą redakcją przyznał, że wkrótce prześle do mediów uzasadnienie całej inicjatywy. Dodał, że stoi za nią grupa 15 mieszkańców. - Ta inicjatywa nie ma barw politycznych - twierdzi.

Przypomnijmy, że Stefan Rembelski był kandydatem na prezydenta Elbląga w 2002, 2010 i 2018 roku. W ostatnim głosowaniu startował z listy Kukiz 15.

Zgodnie z przepisami, z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może m.in. grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy. Co dalej będzie się działo po złożeniu takiego powiadomienia do prezydenta Elbląga? W ciągu 60 dni inicjatorzy referendum muszą zebrać 10 procent mieszkańców uprawnionych do głosowania (to ok. 9,5 tys. osób). Przeprowadzenie referendum ogłasza komisarz wyborczy, jeśli wniosek inicjatorów jest kompletny, poparty odpowiednią liczbą podpisów. Odbywa się ono w terminie 30 dni od złożenia wniosku. I jest ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Przypomnijmy, że w Elblągu już raz odbyło się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej - 14 kwietnia 2013 roku. Było ważne i skuteczne.